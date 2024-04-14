Fenerbahçe FIBA Kadınlar EuroLeague şampiyonu oldu

14 Nisan 2024 20:43 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 21:37

Fenerbahçe Alagöz Holding, FIBA Kadınlar EuroLeague finalinde Fransa ekibi Villeneuve d'Ascq LM ile karşılaştı.

Yakın geçen ilk çeyreğin ardından sarı-lacivertliler ilk yarıyı 58-45 önde tamamladı.

Karşılaşmanın üçüncü çeyreğinde farkı açan Fenerbahçe, sahadan 106-73 galip ayrılarak şampiyonluğa ulaştı.

Fenerbahçe Alagöz Holding, bu sonuçla üst üste ikinci kez Kadınlar EuroLeague'de şampiyon oldu.