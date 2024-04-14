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14 Nisan 2024 20:43 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 21:37

Fenerbahçe FIBA Kadınlar EuroLeague şampiyonu oldu

FIBA Kadınlar EuroLeague finalinde Fenerbahçe Alagöz Holding, Villeneuve d'Ascq LM'yi 106-73 mağlup ederek üst üste ikinci kez şampiyon oldu.

Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber
Fenerbahçe FIBA Kadınlar EuroLeague şampiyonu oldu

Fenerbahçe Alagöz Holding, FIBA Kadınlar EuroLeague finalinde Fransa ekibi Villeneuve d'Ascq LM ile karşılaştı.

Yakın geçen ilk çeyreğin ardından sarı-lacivertliler ilk yarıyı 58-45 önde tamamladı.

Karşılaşmanın üçüncü çeyreğinde farkı açan Fenerbahçe, sahadan 106-73 galip ayrılarak şampiyonluğa ulaştı.

Fenerbahçe Alagöz Holding, bu sonuçla üst üste ikinci kez Kadınlar EuroLeague'de şampiyon oldu.

Kaynak: TGRT Haber
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