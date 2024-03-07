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07 Mart 2024 17:48 - Güncelleme : 07 Mart 2024 18:26

Fenerbahçe taraftarı derbiye alınmayacak

Trabzonspor - Fenerbahçe derbisine, İl Güvenlik Kurulu kararıyla Fenerbahçeli taraftarlar alınmayacak. Daha önceki yıllarda olduğu gibi misafir takım taraftarının alınmaması yönündeki uygulamaya, bu maçta da devam edilecek.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: TGRT Haber
Fenerbahçe taraftarı derbiye alınmayacak
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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasındaki Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasına konuk takımın taraftarları alınmayacak.

TSYD Trabzon Şube Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İl Spor Güvenlik Kurulu'nun mart ayı toplantısı, Vali Aziz Yıldırım başkanlığında gerçekleştirildi.

UYGULAMA DEVAM ETTİ

Toplantıda, Trabzonspor-Fenerbahçe maçı A grubu riskli müsabaka kategorisinde değerlendirildi. Daha önceki yıllarda olduğu gibi misafir takım taraftarının alınmaması yönündeki uygulamaya, bu maçta da devam edilmesine karar verildi.

Papara Park'ta 17 Mart Pazar günü oynanacak karşılaşmada 2 bin 250 güvenlik personeli görev yapacak.

Kaynak: TGRT Haber
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