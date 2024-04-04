Son dakika: Fenerbahçe 'yabancı' istemişti! Süper Kupa'nın hakemi açıklandı

04 Nisan 2024 13:13 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 13:56

Fenerbahçe, Süper Kupa maçına çıkmazsa ne olur? İşte sarı-lacivertlileri bekleyen cezalar...

Fenerbahçe, Süper Kupa maçına çıkmazsa ne olur? İşte sarı-lacivertlileri bekleyen cezalar...

Futbolda yılan hikayesine dönen Süper Kupa finali öncesi kulüpler ve federasyon arasındaki tartışmalar devam ederken, dev maçın hakemi belli oldu. Kulüplerin yabancı hakem talebi reddedildi.

DEV FİNALE YERLİ HAKEM

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçında görev alacak hakemleri duyurdu. TFF'den yapılan açıklamada, 7 Nisan Pazar günü oynanacak maçı Volkan Bayarslan'ın yöneteceği belirtildi.

Açıklamada, Bayarslan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Serkan Olguncan yapacağı kaydedildi. Mücadelede dördüncü Hakem olarak Burak Şeker görev alacak.

FENERBAHÇE YABANCI HAKEM İSTEMİŞTİ

7 Nisan'da Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçı için TFF'ye erteleme talebinde bulunan Fenerbahçe, ayrıca maça yabancı hakem atanması için TFF'ye resmi yazı göndermişti. Ancak sarı lacivertlilerin iki isteği de reddedilmiş oldu.

GALATASARAY DA SICAK BAKIYORDU

Öte yandan Süper Kupa'da yabancı hakem fikrine Galatasaray da sıcak bakıyordu. Sarı kırmızılılar orta hakemin yanı sıra VAR hakeminin de yabacı olmasını talep ediyordu.

KANARYA U19'LA ÇIKIYOR, ASLAN TAM KADRO

Fenerbahçe yönetimi, Süper Kupa finalinin ertelenmemesi ve yabancı hakem atanmaması durumunda dev maça U19 takımıyla çıkma kararı aldı.

Galatasaray ise rakibinin aksine rehavete izin vermeden Şanlıurfa'ya tam kadro gidecek.