Son dakika! Süper Lig kulüpleri düğmeye bastı: TFF'nin seçim kararına karşı hamle

08 Nisan 2024 15:02 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 15:12

Süper Lig kulüpleri, TFF'nin olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi için noter onaylı imza toplamaya başladı. Oy kullanma hakkı bulunan delegelerin yüzde 40'ının imza vermesi durumunda, 30 gün içinde seçime gidilmek zorunda. Kulüpler, 24 Mayıs ya da 6 Haziran'da seçime gidilmesini istiyor.

TFF 18 TEMMUZ'DA SEÇİM KARARI ALDI

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF'nin 18 Temmuz'daki mali genel kurulunu, seçimli genel kurul olarak yapma kararı aldıklarını açıklamıştı.

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