Son dakika... TFF Başkanlığına sürpriz talip! Eski başkan aday oldu

18 Nisan 2024 14:53 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 15:13

Türk futbolunda tartışmalara yol açan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanlığı seçimleri öncesi adaylar netleşme devam ediyor. Eleştirilerin hedefindeki mevcut başkan Mehmet Büyükekşi'nin 18 Temmuz olarak belirlediği başkanlık seçiminde üçüncü aday da belli oldu.

TRABZONSPOR'UN ESKİ BAŞKANI KOLTUĞA TALİP

İş insanı Erdal Alkış ve UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı'dan sonra Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanlığına bir isim daha talip oldu. Trabzonspor'un eski başkanlarından İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Başkan adayı olduğu duyurdu.

GALATASARAY'DAN DESTEK

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun adaylığına Galatasaray cephesinden ise destek geldi. Sosyal medyada pek çok Galatasaray taraftarı, Fenerbahçe'ye karşı olan sert tavrı nedeniyle Hacıosmanoğlu'nun başkanlığı için destek mesajları paylaştı.

İBRAHİM HACIOSMANOĞLU KİMDİR?

İbrahim Hacıosmanoğlu 1966 yılında Trabzon'un Of ilçesinin Hayrat beldesi'nde doğdu. Uzun yıllar ticaret ile uğraştı.

2005-2007 yılları arası Trabzonspor Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 2008'de dönemin Trabzonspor Başkanı Nuri Albayrak'ın istifa edip seçim kararı alması üzerine seçimlerde aday oldu, fakat diğer başkan adayı Sadri Şener seçimleri kazandı ve seçilemedi.

27 Şubat 2012 tarihinde yapılan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı seçimlerine adaylığını koydu, fakat seçilemedi. 26 Mayıs 2013 tarihinde yapılan seçimlerde kullanılan yaklaşık 4500 oyun 1571'ini alarak Trabzonspor'un 15. başkanı seçildi 5-6 Aralık 2015 tarihinde yapılan seçimleri kaybederek, görevini Muharrem Usta'ya devretti.