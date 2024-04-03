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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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03 Nisan 2024 14:28 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 15:35

Son dakika! PFDK, olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçının cezalarını açıkladı

Son dakika haberi... PFDK, olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçının cezalarını açıkladı. Trabzonspor'a iç sahada 6 maç seyircisiz oynama, Fenerbahçeli Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat'a birer maç men cezası verildi.

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com.tr

Süper Lig'in 30. haftasında oynan Fenerbahçe-Trabzonspor maçının son düdüğüyle olaylar patlak vermişti. Bazı Trabzonspor taraftarları, sahaya girerek Fenerbahçeli futbolculara saldırmıştı.

Olaylı maçla ilgili PFDK cezaları açıkladı. Adeta ceza yağdıran PFDK, Trabzonspor'a olaylı maç nedeniyle 6 maç seyircisiz oynama cezası verdi.

Trabzonspor'a iç sahada 6 maç seyircisiz oynama cezası veren PFDK, Fenerbahçeli Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat'a da birer maç men cezası verdi.

PFDK CEZA YAĞDIRDI

İşte TFF'den yapılan açıklamada:

"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 03.04.2024 tarih ve 69 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 17.03.2024 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 6 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZASI ve 3.000.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu BATI ALT VIP PLATİNUM C, SOCİOS.COM TRA FAN TOKEN DOĞU ALT TRİBÜNÜ DOĞU ALT J, I, KUZEY KALE ARKASI KUZEY ALT J numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Son dakika! PFDK, olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçının cezalarını açıkladı - 1. Resim

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş.'nin, anons sisteminin ev sahibi takımı destekleyici şekilde kullanılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. antrenörü EGEMEN KORKMAZ'ın, rakip takım sporcusuyla kavga eylemi nedeniyle FDT'nin 45/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Son dakika! PFDK, olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçının cezalarını açıkladı - 2. Resim

OSAYI SAMUEL CEZA ALMADI

2- FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu BRIGHT OSAYI SAMUEL hakkında, 17.03.2024 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, rakip takım taraftarlarıyla kavga eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,(oyçokluğu)

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu JAYDEN QUINN OOSTERWOLDE'nin, rakip takım tribünlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 39.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu)

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu JAYDEN QUINN OOSTERWOLDE'nin, rakip takım taraftarlarıyla kavga eylemi nedeniyle FDT'nin 45/1-a ve 35/4. maddesi uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu)

Son dakika! PFDK, olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçının cezalarını açıkladı - 3. Resim

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu İRFAN CAN EĞRİBAYAT hakkında, rakip takım tribünlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu İRFAN CAN EĞRİBAYAT'ın, rakip takım taraftarlarıyla kavga eylemi nedeniyle FDT'nin 45/1-a ve 35/4. maddesi uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu)

Son dakika! PFDK, olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçının cezalarını açıkladı - 4. Resim

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. görevlisi KÜRŞAT ÇİFTLİK'in, rakip takım taraftarlarıyla kavga eylemi nedeniyle FDT'nin 45/1-c maddesi uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu)

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. görevlisi OKAN ÖZKAN'ın, rakip takım antrenörüyle kavga eylemi nedeniyle FDT'nin 45/1-c maddesi uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu)

Son dakika! PFDK, olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçının cezalarını açıkladı - 5. Resim

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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