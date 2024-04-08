Süper Kupa maçı sonrası Fenerbahçe için beklenen cezalar! Avukat Delidere TGRT Haber canlı yayınında açıkladı

08 Nisan 2024 11:33 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 11:34

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan Süper Kupa maçı, U19 Takımı ile çıkan sarı - lacivertlilerin 2. dakikada sahadan çekilmesiyle tatil edilmişti. Trabzonspor maçında yaşanan olayları da gündeme alan Fenerbahçe tepkisini sahadan çekilerek gösterdi. Galatasaray cephesinden ise Fenerbahçe'ye tepki gösterildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu'nun maç ile alacağı karar merak ediliyor. Fenerbahçe'yi bundan sonra neler bekliyor? Konuya ilişkin detayları Avukat Fesih Delidere, Cem Küçük ile Günaydın Türkiye'de değerlendirdi.

Avukat Fesih Delidere şu ifadeleri kullandı:

Sayın Ali Koç, bu son davranış olarak tepkiyi gösterdiklerini söyledi. 3 Temmuz kumpasından itibaren Fenerbahçe’nin uğradığı bazı haksızlıklar söz konusu. Otobüs kurşunlanmasından tutun diğer haksızlıklara karşı durmak için kongre yaptı. U-19 takımıyla sahaya çıkmak ve sonradan ayrılma yetkisi alındı. Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu, yarıda kalan maçla ilgili karar alacak. Muhtemelen 3-0 hükmen mağlup kararı alınacaktır. Önümüzdeki sene Fenerbahçe Süper Kupa’ya katılamayacak, Türkiye Kupası’na da katılamamayla karşı karşıya. 1-2 yıl karar verilecek. Maçın oynanmamasından dolayı da bir kısım zarardan Fenerbahçe’den tazmini söz konusu olacaktır.

Bu sene şampiyon olduğunda önümüzdeki sene tekrar Süper Kupa hakkı kazanacak. Bu anlamda hak kaybı söz konusu olacak.

TFF Şanlıurfa’da maçı organize etti, rakip takımın gelmesi gitmesi organizasyonda yapılan masrafların tazmini konusunda adım atacak. Biliyorsunuz maçtan gelecek gelirler deprem mağdurlarına gidecekti. Mağduriyet oluşmaması adına Fenerbahçe zaten tüm biletleri alıp ödedi kendisine ayrılan bölümde.

MAÇIN TEKRARI MÜMKÜN MÜ?

Bir takım rızayen çekildiği için hükmen mağlup kararı çıkabilir. Disiplin Kurulunun kararı neticesinde sarı-lacivertlilerin 1 hafta süreyle tahkime gitme seçeneği var.

Fenerbahçe’nin itiraz etme hakkı var ama sonucun değişmeyeceğini düşünüyorum. Reklam, yayın giderleri için tazminat talep edilir bunu kararlar neticesinde göreceğiz.

FENERBAHÇE EYLEMLERİNİN DEVAMI GELİR Mİ?

Kulübün içinde bu bilgileri vermem mümkün değil. Şöyle düşünün; bir maçta sürekli tahrik ediliyorsunuz, sahaya yabancı madde atılıyor. Maç her şeye rağmen bitiriliyor. Maç sonu futbolculara linç girişimi oluyor. Neden Trabzon’da güvenlik önlemi alınmadı? Her maç öncesi güvenlik toplantıları yapılır. Fenerbahçe organize olarak Türk futbolunda kaosa gidilmesin, bundan sonraki maçlarda hak edecek takım kazansın buna dikkat çekmek istedi. Bu bir haykırış! Bundan sonra inşallah sıkıntılar olmaz. TFF olaylara el atması gerekir. TFF’nin bir geçmiş olsun mesajı bile yok.

MEHMET BÜYÜKEKŞİ AÇIKLAMASI

Sporu seven birisi olarak söylüyorum. Seçim sorunları çözecek adım değil. 18 Temmuz tarihinde karar alınmasının sebebi Avrupa Şampiyonası var. Türkiye A Milli Takımı iyi giderse aday olabilirler.