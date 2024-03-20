Süper Kupa'nın yeni tarihini Şanlıurfaspor başkanı açıkladı

20 Mart 2024 19:07 - Güncelleme : 20 Mart 2024 19:11

Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi Fenerbahçe arasında 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanması planlanan Süper Kupa maçının ertelenmesi tekrardan gündemde.

Şanlıurfaspor Kulübü Başkanı Haşim İzol, önemli bir futbol etkinliğinin tarihinde beklenen değişikliği duyurdu. Süper Lig'in zirvesinde yer alan Galatasaray ile Türkiye Kupası'nın sahibi Fenerbahçe'nin karşılaşacağı Süper Kupa maçının, önceden belirlenen 7 Nisan Pazar gününden bir gün öncesine, 6 Nisan Cumartesi'ye alınmasının beklendiğini ifade etti.

SÜPER KUAPA'NIN TARİHİ ERKENE ALINIYOR

Radyospor'a özel açıklamalarda bulunan İzol, aldıkları son bilgilere göre, Süper Kupa mücadelesinin yeni tarihinde gerçekleşmesinin olası olduğunu belirtti. Başkan İzol, "Aldığımız son bilgilere göre, Süper Kupa'nın 7 Nisan Pazar günü yerine 6 Nisan Cumartesi günü düzenlenmesi yüksek ihtimal" şeklinde konuştu.