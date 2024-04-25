Süper Lig Başkanı'ndan Fenerbahçe için sert sözler: İntikamımızı alacağız

25 Nisan 2024 12:26 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 12:43

Süper Lig'in 33. haftasında kendi sahasında ağırladığı Alanyaspor yenilgisinin şokunu üzerinden atmaya çalışan Konyaspor'da başkan Ömer Korkmaz, katıldığı canlı yayında taraftarların merak ettiği soruları cevapladı.

Şu anda birincil hedeflerinin Konyaspor'u ligde tutmak olduğunu belirten Korkmaz, bunun da birlik ve beraberlikle olacağını söyledi. Alanya maçı sırasında taraftarların tepkisini anlayışla karşıladığını ifade etti.

Ancak bu tepki çeken protestoların hem oyuncuları hem de teknik heyeti olumsuz etkilediğini ifade eden Korkmaz'ın, 6 Mayıs'ta Konya'da oynanacak Fenerbahçe maçına ilişkin açıklamaları ön plana çıktı.

KORKMAZ, SONER'E SAHİP ÇIKTI

Alanyaspor maçında tepkilerle karşılaşan Soner Dikmen'e sahip çıkan Korkmaz, şu ifadelere yer verdi:

"Birilerini hemen günah keçisi yapıyoruz. Ağzınızla kuş tutsanız yaranamazsınız. Soner çıkarken armasını öptü, sonra özür diledi, önünüzde eğiliyorum dedi. Kendi elimizdeki değeri koruyalım."

"ZORUNLULUK HALİNE GELDİ"

Ömer Korkmaz, şirketleşme konusunun da Konyaspor için zorunluluk haline geldiğine vurgu yaparak, "Bugün aşağı ligden yabancı grubun aldığı Göztepe bağıra bağıra geliyor. Konyaspor yabancı gruba satılmamalı ama şirketleşmeli. Bunun için borcun belli bir düzeye çekilmesi gerekiyor. Dernek statüsündeki takım her geçen gün azalıyor. Şirketleşme zorunlu hale gelebilir" dedi.

FENERBAHÇE MAÇI

Ligin ilk yarısında Fenerbahçe'ye karşı ağır bir yenilgi (7-1) aldıkları hatırlatılan Ömer Korkmaz, "O zamana kadar ligi garantileyip Allah nasip ederse, Fenerbahçe'den intikamımızı alacağız. Rahat kafayla oynarsak alırız. İnşallah Allah nasip eder." sözlerini sarf etti.

Korkmaz, Fenerbahçe maçındaki bilet fiyatlandırması için, "Fenerbahçe maçında deplasman tribünleri maksimum ne kadar olacaksa onu yapacağız. Yüzde 30 artış olacak." dedi.