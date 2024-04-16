Süper Lig'de 32'nci haftanın VAR kayıtları açıklandı! İşte Fenerbahçe'nin çok konuşulan pozisyonu... 

16 Nisan 2024 21:38 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 22:03

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 32. haftasında oynanan maçların VAR kayıtlarını paylaştı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun YouTube hesabı üzerinden yayımlanan görüntülerde geçtiğimiz günlerde oyanan ve VAR'da Portekizli hakem Andre Narciso'sun iki kere müdahale ettiği pozisyon da yer aldı.

Narciso, orta hakem Tugay Kaan Numanoğlu’na iki kez izleme tavsiyesinde bulunmuştu.

PENALTIYI İPTAL ETMİŞTİ

Portekizli hakem, sarı-lacivertlilerin 87. dakikada kazandığı penaltıda da izleme tavsiyesinde bulundu. Tugay Kaan Numanoğlu kenara gelerek pozisyonu izledi ve penaltı kararını iptal etti.

OSAYİ-SAMUEL'İN PENALTI KONUŞMASI...

Fenerbahçe'nin 55. dakikada Osayi-Samuel'in yerde kaldığı pozisyonda kazandığı penaltı konuşması kayıtlara şöyle yansıdı:

Andre Narciso: "Potansiyel penaltı için sahada inceleme öneriyorum."

Narciso'dan VAR operatörüne: "Teması biraz aşağıdan ve ileriden, arkadan ve önden göstereceksin. 6 numara böyle yapıyor, sonra da diğer açı."

Narciso'dan hakem Tugay Kaan Numanoğlu'na: "6 numaranın bacak bölgesine çelme taktığını göreceksin. Topla oynamıyor ve hücum oyuncusuna çelme takıyor. Başka açı ister misin?"

Tugay Kaan Numanoğlu: "Bir açı daha istiyorum. Tamam, bu bir penaltı Andre. Teşekkür ederim. Kart yok ve penaltı."