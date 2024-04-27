Süper Lig'in 34. haftasında yarın 4 maç oynanacak

27 Nisan 2024 10:08 - Güncelleme : 27 Nisan 2024 10:11

Süper Lig'in 34. haftasında yarın kritik maçlarla devam edecek. Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

Papara Park'ta oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Mücadelede hakem Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak. Ligde oynadığı 33 maçta 9 galibiyet ve 7 beraberlikle 34 puan toplayan Güneydoğu temsilcisi, 16. sırada yer alıyor.

3 PUAN ALMAYI HEDEFLİYOR

Kırmızı-siyahlı ekip, Trabzon'dan 3 puan alarak üst sıralara yükselmeyi hedefliyor. Gaziantep FK'de Dragus, Maxim, Nita, Bikel, Ertuğrul Ersoy ve Arda Kızıldağ sarı-kart ceza sınırında bulunuyor.

MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor'la karşılaşacak. Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Turgut Doman yönetecek.

Haftaya 37 puanla düşme hattının 4 puan üstünde 13. sırada giren başkent temsilcisi, geçen hafta Beşiktaş'a deplasmanda 2-0 yenilmişti. Hafta içi Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında da Beşiktaş'la 0-0 berabere kalan MKE Ankaragücü, Rize'den 3 puanla dönerek alt sıralarda uzaklaşmayı hedefliyor.

MKE Ankaragücü'nde sarı kart cezalısı Nihad Mujakic ile sakatlıkları bulunan Olimpiu Morutan ve Alper Uludağ bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele etmeyi hedefleyen Çaykur Rizespor ise 48 puanla 6. sırada yer alıyor. Ligde 3 maçlık galibiyet serisi geçen hafta RAMS Başakşehir'e 2-0 yenilerek sona eren Çaykur Rizespor, üst sıralardan kopmamak için rakibini mağlup etmek istiyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşma 1-1 berabere bitmişti.

DEPLASMANDA 8 MAÇTIR KAZANAMIYOR

MKE Ankaragücü, 5 aydır deplasmanda galip gelemiyor. Ligdeki son dış saha galibiyetini 25 Kasım'da Gaziantep FK karşısında 1-0'lık sonuçla alan MKE Ankaragücü, daha sonra oynadığı 9 deplasman maçında 5 yenilgi, 4 beraberlik yaşadı.

Pendikspor ise Kayserispor ile karşı karşya gelecek. Maç yarın 16.00’da başlayacak. Alanyaspor-İstanbulspor maçı da aynı saatte başlayacak.