TFF'nin istifa edeceği tarih belli oldu! Ömer Faruk Ünal TGRT Haber'de açıkladı 

24 Mart 2024 00:23 - Güncelleme : 24 Mart 2024 00:30

Karşılaşma esnasına Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nu terk etmesi, Süper Kupa'nın ertelenmesi, hakem Halil Umut Meler'in kulüp başkanından dayak yemesi, Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşmasında sahaya seyircilerin girmesi gibi skandalların yaşandığı esnada Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olan Mehmet Büyükekşi'nin görevinden istifa edeceği tarihin belli olduğu iddia edildi.

TGRT Haber'de Stüdyoda Futbol programında konuşan Türkiye Gazetesi yazarı Ömer Faruk Ünal, Fenerbahçe'nin Olağanüstü Genel Kurulu ligden çekilme gündemiyle 2 Nisan tarihinde toplama kararının tesadüf olmadığını söyledi.

"1 NİSAN SABAHI İSTİFA EDECEK"

Ünal'a göre, Fenerbahçe'nin 2 Nisan kararı, bu bilgiyi daha önceden aldıklarının bir göstergesi. Ünal, "Fenerbahçe bence sinyali aldı. Bence Fenerbahçe, 1 Nisan sabahı TFF'nin istifa edeceğini öğrendi. Fenerbahçe'nin 2 Nisan'ı seçmesi tesadüf değil" dedi.

"SÜPER KUPA'NIN TARİHİ BELLİ OLMALI "

Ünal, ayrıca Türk futbolunda yaşanan belirsizliklere dikkat çekerek, Süper Kupa'nın tarihine ilişkin bilgi eksikliğinin kabul edilemez olduğunu vurguladı. "Ayrıca biz Süper Kupa'nın tarihini artık öğrenmeliyiz. Artık bunu herkesin bilmesi lazım" diyen Ünal, futbol yönetimindeki bu belirsizliğin eleştirilecek bir durum olduğunu belirtti.

"Yazık gerçekten, çok yazık! Mart ayına geldik hala daha Süper Kupa tarihi tartışıyoruz" ifadelerini kullanan Ünal, belirsizliklerin Türk futbolu için üzücü olduğunu dile getirdi.