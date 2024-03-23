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23 Mart 2024 09:16 - Güncelleme : 23 Mart 2024 09:42

TFF'den Süper Kupa açıklaması!

TFF, Süper Kupa karşılaşmasının daha önce belirlendiği gibi 7 Nisan Pazar günü saat 21.30'da Şanlıurfa'da oynanacağını açıkladı.

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
TFF&#039;den Süper Kupa açıklaması!

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Kupa tarihinde bir değişikliğe gidilmeyeceğini duyurdu.

Mücadelenin daha önce belirlendiği gibi 7 Nisan Pazar günü saat 21.30'da Şanlıurfa'da oynanacağı açıkladı.

İşte TFF'den yapılan açıklama;

2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. kulüpleri arasında, daha önce 21 Şubat 2024 tarihinde duyurulduğu gibi, 7 Nisan 2024 Pazar günü, saat 21.30'da Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacaktır.

FENERBAHÇE BAŞVURU YAPMIŞTI

Fenerbahçe, Konferans Ligi'ndeki çeyrek final maçı nedeniyle Süper Kupa karşılaşmasının tarihinin değiştirilmesi için TFF’ye resmen başvuruda bulunmuştu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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