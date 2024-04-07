TFF'nin kuralı ortaya çıktı! Galatasaray Süper Kupa'yı kaldıramayacak 

07 Nisan 2024 00:23 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 00:26

Dursun Özbek'ten Süper Kupa öncesi Fenerbahçe açıklaması: Keşke onlar da burada olsa

Dursun Özbek'ten Süper Kupa öncesi Fenerbahçe açıklaması: Keşke onlar da burada olsa

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanması planlanan Süper Kupa müsabakası futbol gündemine bomba gibi düştü. Fenerbahçe'nin U19 takımıyla sahaya çıkacağı öğrenilirken karşılaşma öncesi gazeteci Tahir Kum'dan dikkat çekici açıklamalar geldi.

Kum, Galatasaray'ın kupayı alamayacağını, çünkü maçın 'tamamlanmamış müsabaka' statüsüne gireceğini belirtti.

TGRT Haber'de Stüdyoda Futbol programında konuşan Tahir Kum, "Yarın kupa töreni yaşanmayacak. Çünkü müsabakaya çıkacaklar ve maç yarıda kalacak. Yarıda kalan maç sonrası müsabaka raporuna bakılacak ve Disiplin Kurulu karar vermeden bir karar verilemez" dedi.

FENERBAHÇE U19 TAKIMI İLE SAHAYA ÇIKACAK

Türk futbolunda nadiren rastlanan bir senaryoya sahne olması beklenen maça ise Fenerbahçe kafilesi gündüz 16.30'da İstanbul'dan hareket etmesi bekleniyor.

Fenerbahçe U19 takımı, gündüz saatlerinde önce Giresunspor U19 takımı ile maça çıkacak. Karşılaşma saat 12:00’de Dereağzı tesislerinde oynanacak.

Fenerbahçe U19 takımı, ligde grubunda Trabzonspor'un 4 puan önünde 36 puan ile lider durumda.