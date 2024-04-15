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15 Nisan 2024 11:42 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 13:06

TFF'nin yabancı hakemlere ödediği gündem oldu

Türkiye Futbol Federasyonu'nun VAR sistemi için tuttuğu yabancı hakemlere ödediği maaş ortaya çıktı. Yabancı hakemlerin Türk hakemlere göre 13 kat fazla maaş alması gündem oldu.

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com.tr
TFF&#039;nin yabancı hakemlere ödediği gündem oldu

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) ligdeki kritik maçlar öncesinde VAR'da yabancı hakem uygulamasına geçmesi tartışmalara neden olmuştu. TFF'nin; İtalya, İspanya, Almanya, Hollanda ve Portekiz futbol federasyonlarına yaptığı VAR hakemi talebi kabul edildi. 

YABANCI HAKEMLERİN MAAŞI 200 BİN TL

Yabancı hakemlerin getirilmesiyle ilgili kararın maliyeti, seyahat ve diğer masraflar dahil olmak üzere maç başına yaklaşık 200 bin TL olarak belirlendi.

TÜRK HAKEMLER İSE 15 BİN TL ALACAK

Türkiye'deki VAR hakemlerinin maç başı ücreti ise 15 bin TL olarak açıklanırken, AVAR hakemlerinin ücreti 7 bin 500 TL olarak belirtildi.

TFF'nin yabancı hakemlere ödediği gündem oldu - 1. Resim

İMZA KAMPANYASI SÜRÜYOR

Öte yandan Kulüpler Birliği'nin, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin erken seçim kararı alması için başlattığı imza kampanyası sürüyor. Bugün, alt liglerde yer alan bazı kulüplerin de imza atacağı ifade ediliyor.






Kaynak: tgrthaber.com.tr
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