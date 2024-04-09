09 Nisan 2024 13:01 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 20:32
TFF'ye seçim baskısı: İmza veren 11 Süper Lig takımı belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu'nun seçimli genel kurul tarihini öne çekmemesi üzerine harekete geçen Süper Lig kulüpleri noter onaylı imza toplamaya başladı. TFF'nin seçime gitmesi için şu ana kadar 11 Süper Lig takımının imza verdiği öğrenildi. İşte o kulüpler...
Editör: Onur Kaya / Kaynak: TGRT Haber
Süper Lig kulüplerinin eleştirilerine maruz kalan ve istifası istenen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye yönelik seçim baskısı giderek artıyor.
Kulüplerin çağrılarına rağmen 18 Temmuz'daki seçimli genel kurul tarihini öne çekmeyen TFF'ye karşı kulüpler harekete geçti. Süper Lig ekipleri, TFF'nin olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi için noter onaylı imza toplamaya başladı.
İMZA ATAN TAKIMLAR BELLİ OLDU
Fenerbahçe'nin liderlik ettiği imza organizasyonuna şu ana kadar Süper Lig'den 11 takım imza verdi. İşte o kulüpler:
- Fenerbahçe
- Beşiktaş
- Adana Demirspor
- Ankaragücü
- Sivasspor
- Kasımpaşa
- Fatih Karagümrük
- Antalyaspor
- İstanbulspor
- Samsunspor
- Pendikspor
Kaynak: TGRT Haber