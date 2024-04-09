TFF'ye seçim baskısı: İmza veren 11 Süper Lig takımı belli oldu

09 Nisan 2024 13:01 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 20:32

Süper Lig kulüplerinin eleştirilerine maruz kalan ve istifası istenen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye yönelik seçim baskısı giderek artıyor.

Kulüplerin çağrılarına rağmen 18 Temmuz'daki seçimli genel kurul tarihini öne çekmeyen TFF'ye karşı kulüpler harekete geçti. Süper Lig ekipleri, TFF'nin olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi için noter onaylı imza toplamaya başladı.

İMZA ATAN TAKIMLAR BELLİ OLDU

Fenerbahçe'nin liderlik ettiği imza organizasyonuna şu ana kadar Süper Lig'den 11 takım imza verdi. İşte o kulüpler:

Fenerbahçe

Beşiktaş

Adana Demirspor

Ankaragücü

Sivasspor

Kasımpaşa

Fatih Karagümrük

Antalyaspor

İstanbulspor

Samsunspor