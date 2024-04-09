Tgrt Haber
Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Spor>TFF'ye seçim baskısı: İmza veren 11 Süper Lig takımı belli oldu
09 Nisan 2024 13:01 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 20:32

TFF'ye seçim baskısı: İmza veren 11 Süper Lig takımı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu'nun seçimli genel kurul tarihini öne çekmemesi üzerine harekete geçen Süper Lig kulüpleri noter onaylı imza toplamaya başladı. TFF'nin seçime gitmesi için şu ana kadar 11 Süper Lig takımının imza verdiği öğrenildi. İşte o kulüpler...

Editör: Onur Kaya / Kaynak: TGRT Haber

Süper Lig kulüplerinin eleştirilerine maruz kalan ve istifası istenen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye yönelik seçim baskısı giderek artıyor.

Kulüplerin çağrılarına rağmen 18 Temmuz'daki seçimli genel kurul tarihini öne çekmeyen TFF'ye karşı kulüpler harekete geçti. Süper Lig ekipleri, TFF'nin olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi için noter onaylı imza toplamaya başladı.

İMZA ATAN TAKIMLAR BELLİ OLDU

Fenerbahçe'nin liderlik ettiği imza organizasyonuna şu ana kadar Süper Lig'den 11 takım imza verdi. İşte o kulüpler:

  • Fenerbahçe

TFF'ye seçim baskısı: İmza veren 11 Süper Lig takımı belli oldu - 1. Resim

  • Beşiktaş

TFF'ye seçim baskısı: İmza veren 11 Süper Lig takımı belli oldu - 2. Resim

  • Adana Demirspor

TFF'ye seçim baskısı: İmza veren 11 Süper Lig takımı belli oldu - 3. Resim

  • Ankaragücü

TFF'ye seçim baskısı: İmza veren 11 Süper Lig takımı belli oldu - 4. Resim

  • Sivasspor

TFF'ye seçim baskısı: İmza veren 11 Süper Lig takımı belli oldu - 5. Resim

  • Kasımpaşa

TFF'ye seçim baskısı: İmza veren 11 Süper Lig takımı belli oldu - 6. Resim

  • Fatih Karagümrük

TFF'ye seçim baskısı: İmza veren 11 Süper Lig takımı belli oldu - 7. Resim

  • Antalyaspor

TFF'ye seçim baskısı: İmza veren 11 Süper Lig takımı belli oldu - 8. Resim

  • İstanbulspor

TFF'ye seçim baskısı: İmza veren 11 Süper Lig takımı belli oldu - 9. Resim

  • Samsunspor

TFF'ye seçim baskısı: İmza veren 11 Süper Lig takımı belli oldu - 10. Resim

  • Pendikspor

TFF'ye seçim baskısı: İmza veren 11 Süper Lig takımı belli oldu - 11. Resim

Kaynak: TGRT Haber
4 yaşındaki çocuktan kahreden haber! Babasının kullandığı traktörün altında can verdiEskişehir Sivrihisar ilçesi 06.33’de, Çifteler ilçesi 06.35’de ve Seyitgazi ilçesi 06.37’de bayram namazını kılacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...