Trabzon'da maç sonu ortalık karıştı! Taraftarlar sahaya girdi, futbolcularla kavga etti

17 Mart 2024 22:50 - Güncelleme : 18 Mart 2024 00:00

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'u 2-3 ile geçti. Sarı-lacivertlilerin ilk yarısını 2-0 önde kapattığı mücadelenin ikinci yarısında Trabzonspor skoru 2-2'ye getirse de son sözü Michy Batshuayi söyledi. Fenerbahçe zorlu karşılaşmayı 3-2 kazandı.

MAÇ SONU TRİBÜLER SAHAYA İNDİ

Müsabakanın ardından sarı-lacivertli futbolcular, sahanın ortasında toplandı ve galibiyeti kutlamaya başladı. Bu esnada bordo-mavili taraftarlar sahaya indi.

Daha sonra Trabzonsporlu taraftarlarla, Fenerbahçeli futbolcular arasında gerginlik yaşanırken, güvenlik güçleri olayları engellemekte zorlandı. Fenerbahçeli futbolcular Michy Batshuayi, Osayi-Samuel ve Jayden Oosterwolde kendisine saldıran holiganları etkisiz hale getirdi.

Olayların ardından sarı-lacivertli futbolcular soyunma odasına doğru gitti.

BAKAN YERLİKAYA'DAN İLK AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuya ilişkin sosyal medyadan yaptığı açıklamada maç sonrası olaylara ilişkin inceleme başlatıldığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya açıklamasında, "Bu akşam oynanan Trabzonspor Fenerbahçe futbol karşılaşması sonrası sahaya giren seyircilerle ilgili kimlik belirleme çalışmaları ve maç sonu yaşanan olaylarla ilgili soruşturma derhal başlatılmıştır. Spor, her şeyden önce centilmenliktir. Futbol sahalarında şiddet olaylarının yaşanması asla kabul edilemez. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir." dedi