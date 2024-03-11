Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye sert tepki! Dev maç öncesi TFF'ye 'hakem' çağrısı

11 Mart 2024 16:21 - Güncelleme : 11 Mart 2024 17:31

Trendyol Süper Lig'de pazar günü oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesi öncesi iki camia arasında hakem tartışması yaşandı. Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki'nin Pendikspor maçının hakemine tepki gösterip Trabzonspor maçına göndermede bulunması bordo mavili kulübün tepkisini çekti.

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Taner Saral, Selahattin Baki'nin sözlerine cevap verdi. Galatasaray ve Fenerbahçe arasında geçen şampiyonluk yarışıyla ilgilenmediklerini belirten Saral, Fenerbahçe cephesinden kendileriyle oynayacakları maçla ilgili gelen açıklamaya tepki gösterdi.

"TRABZON'A GELİRKEN BAŞKALARINDAN MEDET UMMAYACAKSIN"

Taner Saral, “Bu hafta sonu ağırlayacağımız bir takımın yöneticisi olan bu arkadaş, Pendikspor karşılaşmasının hemen ardından bizim maça yönelik olarak ‘şapkadan tavşan çıkartma’ örneklemesi yaparak, daha şimdiden hepimizin artık alıştığı, Merkez Hakem Kurulu'nu ve federasyonu baskı altına alma çalışmalarına başladı. Madem ‘şampiyon olacağım’ diyorsun, o zaman Trabzon’a gelirken başkalarından medet ummayacaksın. Bu tür ifadelerle milleti kışkırtmayacaksın. Sahaya çıkıp futbolunu oynayacaksın ve 90 dakikanın sonunda iyi olan kazanacak. Hepsi bu kadar” ifadelerini kullandı.

"SONUCU ETKİLEYECEK KARARLAR İSTEMİYORUZ"

Türkiye Futbol Federasyonu’na da çağrıda bulunan Taner Saral, Trabzonspor'un yıllardır hakemlerin verdiği yanlış ve kasıtlı kararlar yüzünden mağdur olduğunu ve şampiyonluklarının çalındığını savunarak şöyle konuştu:

"Hakemleri baskı altına almayı adet edinerek şampiyonluğa ulaşanların, özellikle de bu sezon bir çok maçını ‘şapkadan çıkartılan tavşan’ ile kazananların, utanmadan Trabzonspor maçında ‘hakem hatası istemiyoruz’ çağrısı aslında ‘bizi kurtarın, bu yarışın içinde tutmaya devam edin’ çığlığıdır. Yani yeni bir tavşan beklentisidir. Türkiye Futbol Federasyonu, Trabzon’a atanacak hakemlere ve VAR’da oturacak arkadaşlara, hiçbir şekilde baskıya boyun eğmek zorunda olmadıklarını hatırlatsınlar. Onlar, ligdeki bütün takımların maçlarını aynı özenle yönetmek ve özellikle bu sezon sıkça şahit olduğumuz ligin en tepesindeki iki takıma ayrıcalık tanıma refleksinden uzak durmak zorundadır.

Bu maçın sonucunu etkileyecek herhangi bir hakem kararı istemiyoruz. Hem ligde hem kupada kendi hedeflerine kilitlenmiş büyük Trabzonspor camiasının tek beklentisi adaletin dışına çıkılmamasıdır. Haftalardır şahit olduğumuz tiyatroların Trabzon’da tekrarlanmasının camiamızda neden olacağı tepkiyi düşünmek dahi istemiyoruz. Eğer yaşanır ise bu işe bulaşanların hakemlik kariyerlerinin ne şekilde sonlandığını bütün futbol kamuoyu bilmektedir."

SELAHATTİN BAKİ NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Pendikspor maçının ardından yaptığı açıklamada hakem hatalarına tepki gösterip Trabzonspor maçı öncesi şu çıkışı yapmıştı:

"Hakem maça hiç iyi niyetli başlamadı. Bu durum zaten herkesin malumu. Pendikspor’un 70 dakika boyunca sahada türlü türlü provokasyonlarına ve gerginliklerine izin verdi. Pendiksporlu futbolcuların bu dakikadan daha önce kart görmeleri gerekirdi. Hatta oyundan ihraç edilmeleri gerekirdi. Bugün VAR’dan gelen uyarı olmasa penaltımızı da vermeyecekti.

Avrupa kupaları ile Süper Lig’deki hakem performansları çok farklı. Daha 3 gün evvel Avrupa’nın son dönemlerde en flaş ve dinamik futbol oynayan, kendi liginde açık ara puan farkıyla lider olan takımlarından bir tanesiyle korakor bir mücadele verdik. Çok iyi bir futboldu. Taraflı tarafsız herkes keyif aldı. Oradaki hakem performansını yaşayan futbolcu arkadaşlarımız, bugün adeta kültür şoku yaşadılar. Ama biz bugünü de atlattık. Yüksek karakter, tutku ve hırsla. Bakalım TFF, Trabzonspor maçında şapkadan nasıl bir tavşan çıkartmayı planlıyor? Onu da hep beraber göreceğiz."