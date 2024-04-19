19 Nisan 2024 19:14 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 19:16
Trabzonspor'dan transfer iddialarına cevap
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, adnı bordo-mavili kulüple transfer söylentileriyle anılan Giorgos Masouras ile ilgili çıkan iddiaları yalanladı. .
Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, adnı bordo-mavili kulüple transfer söylentileriyle anılan Giorgos Masouras ile ilgili çıkan iddiaları yalanladı.
Trabzonspor'dan yapılan açıklama şöyle:
Profesyonel futbolcu Giorgos Masouras'ın kulübümüze transferiyle alakalı bazı haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında yer alan 'iddialar' gerçeği yansıtmamaktadır.
Adı geçen futbolcu ile ilgili kulübümüzün herhangi bir transfer çalışması yoktur.
Kaynak: TGRT Haber