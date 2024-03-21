Trabzonsporlu Thomas Meunier'den Fenerbahçe itirafı

21 Mart 2024 18:06 - Güncelleme : 21 Mart 2024 18:22

Trabzonspor'un Belçikalı sağ beki Thomas Meunier uzun süre sonra milli takıma döndü... Kendisine sorulan ilk soru Trabzonspor-Fenerbahçe maçında çıkan olaylar oldu.

İşte Belçikalı yıldızın açıklamaları:

Michy'nin (Batshuayi) kavgası ve tekmesiyle ilgili hiçbir şey görmedim. (Gülüyor) Şimdi buna gülebiliriz ama sahada durum cidden çok garipti.

“TARAFTAR YÜZÜNDEN MAÇ 5-10 KEZ DURMAK ZORUNDA KALDI”

Maç iyi başlamıştı. Atmosfer inanılmazdı, dolu bir stadyum vardı. Sonunda, hakem her 5 dakikada bir oyunu durdurmak zorunda kaldı. Belki de 10 kez. Taraftar sorunları yüzünden. Belçika'da bu mümkün değil. Burada ikinci kez oluyor.

Fenerbahçe'nin kendisi de bazı sorunlara neden oldu. Biraz gösteriş yapmak istediler. Bu iki kulüp arasında zaten çok fazla gerginlik vardı.

2-2 mükemmel olurdu, o zaman herkes sakin kalırdı. Ama sonra Michy attı. Maç 3-2 oldu. Sonra çok fazla problem çıktı.

“ CEZA GELMESİNİ BEKLİYORUZ”

Neden oyunun durmadığını bilmiyorum. Sahadaki şişeler ve oyunculara doğru atılan yabancı nesneler vardı. Fenerbahçe kalecisinin boynu kanıyordu...

Belki de maçı durdurmak tehlikenin daha da büyümesine neden olurdu. Türkiye'de bu kadar yoğun ve tutkulu tek maç bu olabilir.

Ceza bekliyoruz. Bizim için zor olacak. Normalde Fenerbahçe'nin oyuncuları da ceza alacak. Okudum. Bekleyip görmemiz gerekecek.