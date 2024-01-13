Türk futbolunda bir ilk! Başakşehir ve Alanyaspor maçında kullanılmaya başlandı

13 Ocak 2024 19:09 - Güncelleme : 13 Ocak 2024 19:09

Türkiye Futbol Federasyonu, yaptığı açıklamayla FIFA Dünya Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi gibi üst düzey turnuvalarda ve Serie A'da kullanılan Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi’nin Trendyol Süper Lig’in 20.haftasından itibaren kullanılacağını açıklamıştı.

Söz konusu sistem Başakşehir ile Alanyaspor arasında oynanan müsabakada ilk kez kullanıldı. Müsabakanın 18.dakikasında Alanyspor’un Furkan’ın attığı golle farkı 2’ye çıkardı. Ancak Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi devreye girerek pozisyonun ofsayt olduğunu belirledi. Sistemin hızlı şekilde karar vermesi sonrası hakem Arda Kardeşler gol kararını iptal etti, müsabaka endirekt vuruş ile kaldığı yerden devam etti.

TFF'DEN 10 MİLYON EUROLUK YATIRIM

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi için 10 milyon euroluk bir yatırım yaptı.

YARI OTOMATİK OFSAYT SİSTEMİ HAKKINDA

Stadyumlarda bulunan kameralar aracılığı ile iskelet sistemlerinin 29 farklı noktasından taranan futbolcuların görüntüleri eş zamanlı şekilde VAR Merkezi'ne ulaştırılacak.

Çok kısa sürede taranan görüntü maçın VAR hakemi tarafından VAR protokolüne göre incelenerek maçın hakemi bilgilendirilecek ve karar vermesi sağlanacak. Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi tarafından taranan görüntü sayesinde oluşan karar, 3 boyutlu animasyon oluşturularak yayıncı kuruluş aracılığıyla maçı izleyenlere de gösterilecek.