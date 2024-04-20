Türkiye'nin en görkemli bisiklet yarışı masalsı parkurunda Antalya'dan başlıyor

20 Nisan 2024 19:15 - Güncelleme : 20 Nisan 2024 19:20

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 59. yılında 21-28 Nisan 2024 tarihleri arasında düzenlenecek.

Türkiye’nin en uzun soluklu ve en prestijli yol bisikleti yarışı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun basın toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürü Mehmet Tuncer, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ile Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Metin Cengiz katılımıyla Antalya’da gerçekleştirildi. Basın toplantısına aynı zamanda Türk takımlarını temsilen başarılı sporcular Batuhan Özgür, Mustafa Tarakçı, Burak Abay ve Tahir Buğra Yiğit katılım sağladı. Yarış öncesi TUR’da geçirdikleri deneyimlerden bahseden sporcular, 8 gün 8 etap boyunca klasman için birinciliği için mücadele edecek.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu: “Sayın Valim, Sayın Cumhurbaşkanlığı Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdür’üm, değerli medya mensupları ve Cavendish, hepiniz hoş geldiniz şerefler verdiniz. Biz uzun yıllardır bu heyecanı yaşıyoruz. Bugün farklı bir heyecan var, Antalya’nın merkezinde bu TUR’u başlatıyoruz. Antalya 17 tane ulusal ve uluslararası organizasyon ve dünya şampiyonasında atletizm organizasyonuna imza atıyor. Antalya spor kentinde Sayın Vali’mize Teşekkür ediyoruz. Bu kadim ve değerli şehirden başlıyoruz. Dünyaya tanıtılacak en iyi ülkeyiz ve bisiklet turuyla bu güzellikleri dünyaya tanıtıyoruz. TUR bisiklet kültürünün tanıtımın ve bisiklet kültürünün gelişiminde çok önemi bir organizasyon. 2008’den bu yana bisiklete binen insan sayısını istatistiksel olarak görüyoruz. 5-6 kişiyle başlayan yarışlarımız 1.500-2.000 kişiye ulaştı. Bisiklet ulaşım aracı dışında bir yaşam biçimi spor ve kültür haline geldi. Ülkemizde bisikletin seyri değişiyor. Dünyada birçok ülkede en çok madalya verilen spor dalı bisiklet. Veledromda madalya alma hedefiyle yola çıkıyoruz. Olimpiyata gitme hedefiyle başladığımız yolda 2028 ve 2032’de veledromda madalya almak istiyoruz. Ülkemize 4 tane Türk bisiklet takımımız oldu. Bunları medyayla beraber yaptık. Medya, bisikleti 59 yıldır ülkemize sevdiriyor. Sayın Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan’a TUR’u himayelerine aldığı için teşekkür ediyoruz. Veledromu ülkemize kazandırdık. Gençlik ve Spor Bakanı’mız Osman Aşkın Bak’a teşekkür ediyoruz. Kendisinin talimatlarıyla sporu herkese yayıyoruz. Valililerimize teşekkür ediyoruz. Tüm paydaşları ve güvenlik güçleriyle bize destek oluyorlar. Bundan sonra world tour hedefiyle yola devam ediyoruz. Bisiklet turizmi konusunda ülkemiz farklı bir noktaya geliyor. Bisiklet turizminden gelir sağlamaya başladık. Kültür ve Turizm Bakanı’mız Mehmet Nuri Ersoy’a, Turizm Geliştirme Ajansı’na, Sağlık Bakanlığı’mıza, medya mensuplarına ve TUR’da emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.” dedi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin: “Hoş geldiniz. Bugün Antalya’da bu hafta sonu 17’nin üzerinde organizasyon yapıyoruz. Dünya takımlar yürüyüş şampiyonası. Türkiye’de yapılan organizasyon içerisinde ülkemize verilen en yüksek kota bu spora veriliyor. Yarın yarışacaklar. Ayrıca 59.su düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun da başlangıcını ve ilk 2 etabını burada yapmaktan büyük gurur duyuyoruz. 8 etapta Akdeniz, Ege ve Marmara’nın güzelliklerini tüm dünyaya canlı yayınlarla duyuracağız. Bisiklet amatör bir spor olmasının yanında bir doğa aktivitesi. Türkiye’deki herkese bisiklet sporunu sevdirmede büyük rol oynadı. Şehirlerimizde bisiklet parkurları arttı. Şu an Antalya’da bisiklet turizmi en önemli gelir dalı. Turizm dostu otel sayısı da artıyor. Bu kış birçok bisiklet takımını ağırladık. Yıl boyunca Antalya’da birçok bisiklet etkinliği oluyor ve dünyaya Antalya’yı tanıtıyor. Antalya’ya sadece bisiklet yollarını ve rotalarını görmeye turistler gelmeye başladı. Antalya’nın tüm güzellikleriyle buluşacağız. Herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürü Mehmet Tuncer: “Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nu 59. Kez organize etmekten mutluluk duyuyoruz. Bisiklet hayatımızın her yerinde bulunuyor. Çevre olayları, iklim değişikliği gibi konularda farkındalık yaratmak amacıyla bisiklet sporunun yer alıyor. 1966 yılından itibaren Cumhurbaşkanlığı himayesi altında düzenlenen Tour of Türkiye, tanıtım açısından çok önemli bir yere sahip. Vatandaş, valilik ve belediyelerimizle organizasyonumuz için iş birliklerimizi sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu ülkemizin en büyük destek alan organizasyonlarından biridir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın spora ve sporcuya verdiği değerin bir göstergesi olarak düzenlenmeye devam ediyor. Farklı ülkelerden bir araya gelen sporcular aynı amaç doğrultusunda bisiklet turumuz da yarışarak sporun insanlığın evrensel dili olduğunu gösteriyor. Sözlerime son verirken TUR2024’e katılan tüm bisikletçilere şimdiden başarılar diliyorum.”

Başak Koç ve Sarper Günsal’ın sunumuyla gerçekleştirilen basın toplantısının açılışı motivasyon filmiyle gerçekleştirildi. TUR 2024’ün tanıtım filmiyle devam eden toplantıda Tour of Türkiye Yarış Direktörü Mutlu Erçevik, parkurları tanıttı. Sporcuların 8 gün boyunca kazanmak için mücadele edeceği kupanın tanıtımı yapılarak hikayesi anlatıldı. Lider formaların ve takımların tanıtımıyla devam eden toplantı, Artistik Bisiklet Dünya Şampiyonu Viola Brand ve Dünyaca Ünlü Bisikletçi Mark Cavendish’in sahneye davet edilmesiyle devam etti.

Toplantının sonunda Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Cumhurbaşkanlığı Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürü Mehmet Tuncer’e, Antalya Valisi Hulusi Şahin’e ve Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu’na teşekkür plaketlerini takdim etti.

Uluslararası Bisiklet Birliği’nin (UCI) Avrupa Turları takviminde yer alan ve Türkiye’nin “ProSeries” kategorisindeki tek bisiklet yarışı olan 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, dünyaca ünlü profesyonel takım ve sporcuların katılımıyla 21 Nisan 2024 Pazar günü Antalya’dan başlayıp 28 Nisan 2024 Pazar günü İstanbul’da sona erecek.

1963 yılında Marmara Turu olarak başlayan, 1965 yılında uluslararası nitelik kazanarak 1966 yılından itibaren Cumhurbaşkanlığı himayelerine alınan, Türk bisikletinin gelişimine katkı sağlayan ve dünya bisikletinde önemli bir yeri ve marka değeri olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (TUR), dünyaca ünlü bisiklet takımlarını Türkiye’nin doğal ve tarihi güzellikleri içinde ağırlamaya devam ediyor.

Dünyaca ünlü takımlara ve bisikletçilere ev sahipliği yapacak 8 etaplı organizasyonda, bisikletçiler Antalya’dan İstanbul’a 8 günde 1.188 kilometre mesafe boyunca pedal basacak. TRT Spor ve Eurosport’tan canlı yayınlanacak, bant yayınlar ve özel içeriklerle yaklaşık 5 kıtada, 190 ülkede, 13 dilde 700 milyon haneye ulaşacak organizasyon, 100’e yakın yerli-yabancı medya mensubu da yerinde takip edecek.

23 NİSAN'DA ÇOCUKLARA BİSİKLET HEDİYESİ

TUR 2024’ün 3. Etabı Fethiye-Marmaris’te çocukları eğlenceli aktiviteler bekliyor. 9-12 yaş aralığındaki çocuklara yeşil mayo sponsoru Mosso Bisiklet tarafından 59 adet bisiklet hediye edilecek.

TUR 2024'ÜN İLK PEDALI ANTALYA'DA SAAT 10.25'TE DÖNECEK

59.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun dünyanın dört bir yanından gelen bisikletçilerden oluşan masalsı parkuru, sekiz gün sürecek serüven için 21 Nisan Pazar günü Antalya Düden Parkı’ndan saat 10’de start alacak.

8 GÜN BOYUNCA BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPALI OLACAK

Antalya’dan başlayacak yarış, Kemer, Kaş, Fethiye, Marmaris, Bodrum, Kuşadası, Manisa ve Çeşme’den geçerek İzmir’e gelecek. Buradan İstanbul’a taşınan profesyonel bisikletçiler, finişi Sultanahmet Meydanı’nda yapacak.

Dünyadaki bisiklet sporu takipçilerinin gözünü çevireceği yarış, her gün Türkiye'nin farklı ve önemli turizm merkezlerinden birine uğrayacak. Büyük bir kafilenin hareket edeceği TUR 2024 süresi boyunca birçok yolda trafik akışına izin verilmeyecek.

TUR 2024 Parkuru

59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu; 8 gün, 8 etapta; Antalya’dan Kemer ve Kaş’a, Fethiye’den, Marmaris’e, Bodrum’dan Kuşadası’na, Manisa ve İzmir ardından İstanbul’a uzanacak. Güzergâh boyunca dünyaca ünlü pedalların mücadelesine sahne olunurken, 7. Etap sonunda takımların İzmir’den İstanbul’a havayolu ile transferinin ardından İstanbul etabı ile sona erecek.

Dünya yıldızlarının parladığı TUR olarak bilinen, sprint ve tırmanış ustası bisikletçilerin üst düzey rekabetinin nefesleri keseceği 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun 2024 parkuru şu şekilde olacak:

ETAP BİLGİLERİ - START/FINISH SAATLERİ:

Etap Tarih Mesafe İmza Töreni Start Tahmini Finish

Etap Antalya-Antalya 21 Nisan 134,7 km 08:55-10:10 10:25 13:10 Etap Kemer- Kalkan (Kaş) 22 Nisan 190,6 km 09:45-11:00 11:15 15:53 Etap Fethiye-Marmaris 23 Nisan 156 km 10:45-12:00 12:15 16:04 Etap Marmaris-Bodrum 24 Nisan 137,9 km 11:15-12:30 12:45 16:08 Etap Bodrum-Kuşadası 25 Nisan 177,9 km 10:40 11:25 11:40 16:02 Etap Kuşadası-Manisa (Spil Dağı) 26 Nisan 160,1 km 10:15 11:30 11:45 15:51 Etap Çeşme-İzmir (Karşkıyaka) 27 Nisan 125,4 km 10:00 11:15 11:30 14:09 Etap İstanbul - İstanbul 28 Nisan 4 km 09:30 10:45 11:00 13:07

ETAPLAR START VE FINISH NOKTALARI:

Etap Start Finish

Etap Antalya-Antalya Düden Park Atatürk Parkı Etap Kemer-Kalkan (Kaş) Kemer Saat Kulesi Kalkan Etap Fethiye-Marmaris Fethiye Uğur Mumcu Parkı Marmaris Abdi İpekçi Park Etap Marmaris-Bodrum Ulusal Egemenlik Cad. Bodrum Avenue AVM Etap Bodrum-Kuşadası Bodrum Belediyesi Kuşadası Marina Etap Kuşadası-Manisa (Spil Dağı) Kuşadası Marina Manisa Spil Dağı Etap Çeşme-İzmir (Karşkıyaka) Çeşme Kalesi Önü Karşıyaka Cemal Gürsel Caddesi Etap İstanbul-İstanbul Beşiktaş Meydanı Sultanahmet Meydanı

TUR 2024 Katılan Takımlar

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’na katılacak takımlar:

Takımın Adı Kategorisi Ülkesi

BORA - HANSGROHE World Tour Team Almanya DSM-FİRMENİCH World Tour Team Hollanda ALPECIN-DECEUNINCK World Tour Team Belçika ASTANA QAZAQSTAN TEAM World Tour Team Kazakistan 5 PRO CYCLING TEAM ProTeam İsviçre CAJA RURAL-SEGUROS RGA ProTeam İspanya TEAM POLTI KOMETA ProTeam İtalya BURGOS-BH ProTeam İspanya VF GROUP-BARDIANI CSF- FAIZANE ProTeam İtalya BINGOAL WB ProTeam Belçika CORRATEC VINI FANTINI ProTeam İtalya TDT-UNIBET ProTeam Hollanda TEAM NOVO NORDISK ProTeam ABD TERENGGANU POLYGON Continental Team Malezya CHINA GLORY – MENTECH Continental Team Çin TARTELETTO – ISOREX Continental Team Belçika BIKE AID Continental Team Almanya BEYKOZ BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ Continental Team Türkiye REMBE PRO CYCLING TEAM SAUERLAND Continental Team Almanya SAKARYA BB PRO TEAM Continental Team Türkiye KINAN RACİNG TEAM Continental Team Japonya ADRİA MOBİL Continental Team Slovenya MAZOWSZE SERCE POLSKİ Continental Team Polonya SPOR TOTO CYCLING TEAM Continental Team Türkiye KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR Continental Team Türkiye

TRT SPOR VE EUROSPORT TOUR OF TÜRKİYE'Yİ CANLI OLARAK YAYIMLAYACAK

Hem karadan hem de uçak ve helikopterlerle havadan çekimi yapılarak takip edilen, 8 gün boyunca 2 saatin üzerinde süreyle ulusal ve uluslararası kanallarda canlı yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, canlı ve banttan yayınlar ile dünya genelinde geniş bir erişim ağına ulaşmakta, bisiklet sporunun gelişmesine ve televizyon yayınları yoluyla Türkiye’nin turizm tanıtımına ve Türkiye markasına katkı sağlıyor.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 2024 yılında da her yıl olduğu gibi Eurosport ve TRT Spor’dan canlı yayınlanacak. Ayrıca yüzlerce televizyon kanalı ve medya kuruluşunun yakından takip edeceği yarış, yayınlanacak özel içeriklerle birlikte en uzak coğrafyalarda bile yakından takip edilecek. Ülkemizin en önemli spor tanıtım güçlerinden biri olan 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, böylece 8 gün boyunca dünya bisikletinin gündeminde en üst sıralarda yer alacak.

DEV ORGANİZASYONA KURUMSAL DESTEKÇİLERİ, YEREL YÖNETİMLER VE SPONSORLAR GÜÇ ALACAK

T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından gerçekleştirilecek 59.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun ana sponsoru Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ve “Powered By” konumlaması ile Türk Hava Yolları olacak. Co-sponsor MOSSO, bisiklet sektörünü temsilen TUR’a değer katacak. MOSSO, 23 Nisan’da Fethiye-Marmaris etabında Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda TUR’un 59. Yılında 59 bisiklet hediyesi ile çocukların bisiklet hayallerini gerçekleştirecek. Shimano, nötral servis hizmeti ile büyük yarışa teknik destek verecek. Üst düzey rekabete sahne olacak organizasyona TRT, Lig Radyo ve Radyo D medya sponsorları olarak TUR’a güç verecek.

59.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun kurumsal destekçileri; T.C. İçişleri Bakanlığı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. Sağlık Bakanlığı, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Valilikler, kolluk güçleri, Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri organizasyonun üst düzey güvenlik önlemleriyle gerçekleşmesi için tüm teşkilatları ile imkanlarını seferber edecek. Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkanlığı ve Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü “Güvenli Bisiklet” parkuru ile çocuklara bisiklet kullanımını öğretirken farkındalık değeri katacak.

Dünyaca ünlü yıldız bisikletçilerin üst düzey rekabeti ve heyecanı ile geçtiği illerde ve bölgelerde dev konvoyun ilham veren etkisi ile ülkemizde bisiklet sporunu ve kültürünü geliştirmeye destek olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 21-28 Nisan 2024 tarihleri arasında Antalya’dan İstanbul’a göz kamaştıran parkurda Türkiye’nin doğal ve tarihi güzelliklerini Eurosport ve TRT Spor ekranlarında dünyaya tanıtacak.

DÜNYA YILDIZLARI LİDER MAYOLAR İÇİN KIYASIYA MÜCADELE EDECEK

TUR 2024’te pedal basan bisikletçiler, 4 lider mayoyu giymek için pelotonda yarışacak. Ege ve Akdeniz sahillerinden ilham alan, dünyada Türk rengi olarak nam salmış turkuaz, Spor Toto sponsorluğunda genel klasman lideri sporcu tarafından gururla taşınacak.

Yaşamı ve doğayı temsil eden yeşil, MOSSO Bisiklet sponsorluğunda 8 gün boyunca TUR'un en iyi sprinterlerinin zafer mücadelelerine eşlik edecek.

Cesaret, tutku ve gücün simgesi kırmızı, Turkish Airlines sponsorluğu ile TUR boyunca tırmanış kapılarında en yüksek puanı alan sporcunun başarısını onurlandıracak. Türkiye Güzellikleri primi lideri sporcu Türk kültüründe "cennetin rengi" olarak geçen beyaz forma ile cennet ülke göndermesine Türkiye markası ile vurgu yapacak.

59.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 8 günde, 8 etapta, 1.188 kilometrelik yolun sonu, kürsünün lideri Turkuaz formanın kazananı olacak.

59.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun resmi sosyal medya hesapları ve web sitesinde güncel içerikler ile TUR haberleri kitlelere erişecek. Bisiklet tutkusunun, kültürünün, kullanımının artması, performans bisikletlerimizin başarıları, uluslararası organizasyonların verdiği motivasyon ve medyanın katkıları ile erişimi yükselen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, resmi sosyal medya hesapları ve web sitesi ile üst düzey mücadelenin heyecanını; TUR öncesinde, sırasında ve sonrasında güncel içeriklerle takipçilerine sunacak.