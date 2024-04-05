Tutuklu halde bulunan son iki Trabzonspor taraftarı tahliye edildi

05 Nisan 2024 18:21 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 18:24

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının bitiş düdüğüyle birlikte sahada istenmeyen olaylar yaşanmış ve tutuklanan taraftarlardan bazıları daha önce serbest bırakılmıştı.

SON İKİ TARAFTAR DA TAHLİYE EDİLDİ

Tutuklu bulunan son iki taraftar için de bugün tahliye kararı çıktı. Böylelikle içeride tutuklu bulunan Trabzonspor taraftarı kalmadı.

FENERBAHÇELİ OYUNCULARDAN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından tespit edilerek tutuklanan taraftarlar Fenerbahçeli oyunculardan şikayetçi olmuştu.

Bugüne kadar sarı-lacivertli oyuncularla ilgili herhangi bir işlem yapılmazken, serbest bırakılan bordo-mavili taraftarlar ise sürecin takipçisi olacaklarını şikayetlerinin işleme alınmasını beklediklerini ifade etti.