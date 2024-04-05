05 Nisan 2024 18:21 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 18:24
Tutuklu halde bulunan son iki Trabzonspor taraftarı tahliye edildi
Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından tutuklu halde bulunan iki taraftar daha serbest bırakıldı.
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının bitiş düdüğüyle birlikte sahada istenmeyen olaylar yaşanmış ve tutuklanan taraftarlardan bazıları daha önce serbest bırakılmıştı.
SON İKİ TARAFTAR DA TAHLİYE EDİLDİ
Tutuklu bulunan son iki taraftar için de bugün tahliye kararı çıktı. Böylelikle içeride tutuklu bulunan Trabzonspor taraftarı kalmadı.
FENERBAHÇELİ OYUNCULARDAN ŞİKAYETÇİ OLDULAR
Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından tespit edilerek tutuklanan taraftarlar Fenerbahçeli oyunculardan şikayetçi olmuştu.
Bugüne kadar sarı-lacivertli oyuncularla ilgili herhangi bir işlem yapılmazken, serbest bırakılan bordo-mavili taraftarlar ise sürecin takipçisi olacaklarını şikayetlerinin işleme alınmasını beklediklerini ifade etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı