Euro Club Index, Süper Lig'in 2023/24 şampiyonunu tahmin etti! ''102 puanla şampiyon olur''

25 Nisan 2024 14:19 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 14:40

Süper Lig'de kimin şampiyon olacağını tahmin eden Astrolog Meral Güven hayatı ve biyografisi

Süper Lig'de kimin şampiyon olacağını tahmin eden Astrolog Meral Güven hayatı ve biyografisi

Süper Lig’de ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray’ın şampiyonluk yarışında son haftalara giriliyor. Şampiyonun belirleneceği hafta öncesi bazı Süper Lig takımları şimdiden yeni sezon planlamalarına başladı.

2023/24 sezonunun şampiyonun ve küme düşecek takımlarının kim olacağı büyük merak konusu oldu.

ÜNLÜ SİTE TAHMİNLERİNİ GÜNCELLEDİ

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında şampiyonluk yarışı devam ederken futbol veri sitesi Euro Club Index sezon sonu puanları için yaptığı tahmini güncelledi.

PENDİKSPOR, HATAYSPOR VE FATİH KARAGÜMRÜK DÜŞECEK

Euro Club Index verilerine göre ligi son sırada tamamlayacak takım 18 puanla İstanbulspor olacak. Takımın başına İbrahim Üzülmez'i getiren Pendikspor topladığı 36 puanla küme düşen ikinci takım olarak gösterildi. Süper Lig'de sezonu 18. takım olarak bitirecek kulübün 38 puanla Volkan Demirel'in ekibi Hatayspor'un olacağı kaydedildi. Süper Lig'de sezonu 18. takım olarak bitirecek kulübün 39 puanla Tolunay Kafkas'ın takımı Fatih Karagümrük olacağı kaydedildi.

İLK 5 TAKIM

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk 5 sırası ise şöyle;

Galatasaray: 102 puan

Fenerbahçe: 97 puan

Trabzonspor : 64 puan

Beşiktaş: 60 puan

Başakşehir: 58 puan