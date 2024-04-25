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25 Nisan 2024 14:19 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 14:40

Euro Club Index, Süper Lig'in 2023/24 şampiyonunu tahmin etti! ''102 puanla şampiyon olur''

Futbol veri sitesi Euro Club Index, Süper Lig'de son haftaya girilirken ilk 5 ve küme düşecek takımlar hakkında tahminlerini güncelledi.

Editör: Murat Makas / Kaynak: tgrthaber.com.tr
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Süper Lig’de ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray’ın şampiyonluk yarışında son haftalara giriliyor. Şampiyonun belirleneceği hafta öncesi bazı Süper Lig takımları şimdiden yeni sezon planlamalarına başladı.

Ünlü siteden Süper Lig için dikkat çeken oran! İşte bu sezonun ilk 5 takımı - 1. Resim

2023/24 sezonunun şampiyonun ve küme düşecek takımlarının kim olacağı büyük merak konusu oldu.

ÜNLÜ SİTE TAHMİNLERİNİ GÜNCELLEDİ

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında şampiyonluk yarışı devam ederken futbol veri sitesi Euro Club Index sezon sonu puanları için yaptığı tahmini güncelledi.

Ünlü siteden Süper Lig için dikkat çeken oran! İşte bu sezonun ilk 5 takımı - 2. Resim

PENDİKSPOR, HATAYSPOR VE FATİH KARAGÜMRÜK DÜŞECEK

Euro Club Index verilerine göre ligi son sırada tamamlayacak takım 18 puanla İstanbulspor olacak. Takımın başına İbrahim Üzülmez'i getiren Pendikspor topladığı 36 puanla küme düşen ikinci takım olarak gösterildi. Süper Lig'de sezonu 18. takım olarak bitirecek kulübün 38 puanla Volkan Demirel'in ekibi Hatayspor'un olacağı kaydedildi. Süper Lig'de sezonu 18. takım olarak bitirecek kulübün 39 puanla Tolunay Kafkas'ın takımı Fatih Karagümrük olacağı kaydedildi.

Ünlü siteden Süper Lig için dikkat çeken oran! İşte bu sezonun ilk 5 takımı - 3. Resim

İLK 5 TAKIM

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk 5 sırası ise şöyle;

    Galatasaray: 102 puan
    Fenerbahçe: 97 puan
    Trabzonspor : 64 puan
    Beşiktaş: 60 puan
    Başakşehir: 58 puan

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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