03 Nisan 2024 11:34 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 11:35
Vanspor - Ankaraspor mücadelesi ertelendi
Türkiye Futbol Federasyonu, bugün oynanması planlanan Vanspor - Ankaraspor mücadelesini güvenlik sebebiyle ileri bir tarihe erteledi.
Editör: Murat Makas / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Van'da İl Seçim Kurulunun DEM Parti'den Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan hakkındaki kararı bahane eden provokatörlerin çıkardığı gerginlik sürüyor.
Kentin birçok noktasında toplanarak barikatlar kuran, bazı araçlara zarar veren göstericilere, polis müdahale etti.
TFF’DEN DUYURU
Tansiyonun yükselmesi sonrası Türkiye Futbol Federasyonu bugün 2. Lig Beyaz Grup'ta oynanması planlanan bir karşılaşmayı ileri bir tarihe erteledi.
17 NİSAN’A ERTELENDİ
Vanspor - Ankaraspor mücadelesi, güvenlik gerekçesiyle federasyon tarafından 17 Nisan 2024 Çarşamba gününe ertelendi.
Kaynak: tgrthaber.com.tr