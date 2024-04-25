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25 Nisan 2024 21:20 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 21:30

Yıldız futbolcunun Menajeri harekete geçti! Fenerbahçe’nin kasasından 105 milyon çıkmayacak

Fenerbahçe’nin ara transferde Milan’dan kadrosuna kattığı Rade Krunic’in menajeri sezon sonuna dikkat çekerek harekete geçti.

Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber
Yıldız futbolcunun Menajeri harekete geçti! Fenerbahçe’nin kasasından 105 milyon çıkmayacak

Fenerbahçe’de Rade Krunic gelişme! 3 milyon euroluk yeni transfer imzası kurumadan gidiyor! Menajeri takım bakmaya başladı

Enganche Sports’un haberine göre Rade Krunic’in menajeri Nikola Kolarov oyuncusunun Fenerbahçe'nin futbol sistemine uymadığını ve takımdan ayrılması gerektiğini düşünüyor.

İSPANYA VE İTALYA'DAN TAKIM BAKTI

Kolarov, yaptığı görüşmede buncu Krunic’e de söyledi. Sırp menajer İspanya ve İtalya pazarı için birkaç takım ile kontak kurdu.

Yıldız futbolcunun Menajeri harekete geçti! Fenerbahçe’nin kasasından 105 milyon çıkmayacak - 1. Resim

KRUNIC'İN FENERBAHÇE’YE MALİYETİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç satın alma opsiyonuyla İtalyan ekibi Milan’dan sezon sonuna kadar kiralanan Rade Krunic’in maliyetinin 3 milyon euro olduğunu ifade etmişti. Şu anki kurla da 3 milyon euro, 105 milyon TL’ye tekabül ediyor.

Yıldız futbolcunun Menajeri harekete geçti! Fenerbahçe’nin kasasından 105 milyon çıkmayacak - 2. Resim

ALİ KOÇ’UN RADE KURUNİC AÇIKLAMASI

Koç, “Rade Krunic'i İsmail Hocamız çok istedi. Sade ve sağlam, güven veren duruşu var. Çok daha pahalıya gelebilirdi ama 3 milyon euronun altında bir transferdir. 5 milyonlar yazılıyor, başka rakamlar yazılıyor. 3 milyon euroya yapıldı, yetiştirme bedelini de çıkarınca 3 milyon euronun altında gelen bir transfer oldu” diye konuştu.

Kaynak: TGRT Haber
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