Yılmaz Vural'dan Süper Lig devine Avrupa göndermesi: Şampiyon olsan ne olur?

22 Mart 2024 19:01 - Güncelleme : 22 Mart 2024 19:02

Menemenspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu oldu. Menemenspor'un başarısını ve Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı hakkında konuşan Yılmaz Vural'ın açıklamaları şu şekilde:

"Menemenspor'a gelirken bir amacım vardı. Menemenspor'a bir hikaye yazmak için geldim. Son 3 maçtır bir seri yakaladık. Takımdaşlığı sağladık ve Play-Off potasında yer aldık. Menemenspor'da bir aile havası oluşturduk, futbolda bu ortamı oluşturmak çok zordur ve biz bunu başardık. Menemespor'da hiçbir mali sıkıntı yok. Kulüp yapısı çok iyi. Önemli projeler var. Umarım bu projeleri hayata geçirebiliriz. Menemenspor'un şu ana kadar maçlarını yöneten hakemlerimizden memnunum. Hakemler oyunu oynatmaya çalışıyor ancak alt liglerde maçlar çok duruyor" dedi.

SÜPER LİG TAKIMLARI MERTCAN AÇIKGÖZ'Ü TAKİP ETSİN

Menemenspor'da bu sezon 11 gol ile 9 asist yapan ve takımı adeta sırtlayan Mertcan Açıkgöz'a ayrı bir parantez açan Vural, "Süper Lig takımları Mertcan Açıkgöz'ü takip etsinler. Mertcan bu sezon önemli bir performans ortaya koydu. Süper Lig'deki takımlar maçlarımızı mutlaka takip etsinler"

" 60 MİLYON EUROLUK TAKIMA ELENİYORSUN"

"Süper Lig'deki şampiyonluk favoriniz hangi takım?" sorusuna Yılmaz Vural, "Süper Lig'de şampiyon kim olursa olsun? Neden Süper Lig'i izleyeyim; oynadıkları oyundan keyif almıyorum, her hafta kavga gürültü! Galatasaray ve Fenerbahçe bu sezon ortalama 200 milyon Euro'nun üzerinde harcama yaptı. Ancak gidiyorsun 60 milyon Euro'luk Sparta Prag'a eleniyorsun. Kimi kandırıyorsunuz kardeşim? Süper Lig'de şampiyon olsanız ne olur Avrupa'da başarı sayımız bir elin parmaklarını geçmez" cevabını verdi.