Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu
Türkiye Kupası'nda Galatasaray ve Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından çeyrek final maçları sona erdi. İşte kupada yarı final eşleşmeleri...
Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ve Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından çeyrek final maçları sona erdi. Galatasaray'ı 2-0 yenen Vavacars Fatih Karagümrük adını yarı finale yazdırdı.
Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek kupadan eleyen Ankaragücü Konyaspor'u eleyen Beşiktaş ile eşleşti. Trabzonspor ise kupada lider Galatasaray'ı saf dışı bırakan Karagümrük ile eşleşti.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
Ankaragücü-Beşiktaş
Fatih Karagümrük- Trabzonspor
TÜRKİYE KUPASI'NDA YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?
Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadeleleri çift maç eleme usulüne göre oynanacak. Yarı final ve final maçlarının tarihleri TFF tarafından önümüzdeki günlerde açıklanacak.