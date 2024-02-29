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29 Şubat 2024 22:50 - Güncelleme : 29 Şubat 2024 23:11

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu

Türkiye Kupası'nda Galatasaray ve Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından çeyrek final maçları sona erdi. İşte kupada yarı final eşleşmeleri...

Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber
Ziraat Türkiye Kupası&#039;nda yarı final eşleşmeleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası, Beşiktaş

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ve Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından çeyrek final maçları sona erdi. Galatasaray'ı 2-0 yenen Vavacars Fatih Karagümrük adını yarı finale yazdırdı.

Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek kupadan eleyen Ankaragücü Konyaspor'u eleyen Beşiktaş ile eşleşti. Trabzonspor ise kupada lider Galatasaray'ı saf dışı bırakan Karagümrük ile eşleşti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu - 1. Resim

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Ankaragücü-Beşiktaş

Fatih Karagümrük- Trabzonspor

TÜRKİYE KUPASI'NDA YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadeleleri  çift maç eleme usulüne göre oynanacak. Yarı final ve final maçlarının tarihleri TFF tarafından önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Kaynak: TGRT Haber
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