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12 Nisan 2024 13:45 - Güncelleme : 12 Nisan 2024 13:47

0-100'ü 2,1 saniye olan Tesla Model S Plaid için yeni spor koltuklar geldi

"En güçlü Tesla" olarak bilinen Model S Plaid yeni spor koltuklarıyla sahneye çıktı.

Editör: Ömer Faruk Doğan / Kaynak: Tesla

Tesla, 1020 beygir gücü ve 2,1 saniyelik 0-100 km hızlanma süresiyle piyasadaki en güçlü arabası olan Model S Plaid için yeni tasarım spor koltukları piyasaya sürdü.

Tesla'nın Model S koltukları normalde de konforlu ancak aracın geri kalanının mümkün kıldığı "süper heyecanlı" sürüş için tasarlanmadığı söyleniyordu. Bugün Tesla, yeni spor koltuklarının piyasaya sürülmesiyle bu sorunu çözmeye karar verdi.

TESLA MODEL S PLAID'E SPOR KOLTUK SEÇENEĞİ

Çok daha belirgin yan desteğe sahip olan koltukların temel özellikleri şöyle:

  • Artırılmış yanal destek
  • Konfor ve destek için modüler koltuk mimarisinin yanı sıra aynı 12 yönlü güç ayarı, ısıtma ve havalandırma
  • Daha fazla kavrama ve daha az ağırlık için yüksek performanslı süet

0-100'ü 2,1 saniye olan Tesla Model S Plaid için yeni spor koltuklar geldi - 1. Resim

Yeni koltuklar 90 bin dolarlık Model S Plaid için standart bir şekilde geliyor ve ay başından bu yana üretilen tüm arabalara dahil olarak kullanıcılara sunulacak.

Tesla, Model S Plaid'i belirli ülkelerde satışa sunuyor ve buna Türkiye dahil değil. Ülkemizdeki pazara yalnızca Model Y otomobilini sunan ABD'li otomotiv firması, son olarak mart ayında bir zam yapmıştı. Yeni fiyatlar şöyle:

  • Model Y RWD - Menzil: 430 km - Fiyat: 2 milyon 728 bin 934 TL
  • Model Y AWD Long Range - Menzil: 533 km - Fiyat: 3 milyon 204 bin 307 TL
  • Model Y AWD Performance - Menzil: 514 km - Fiyat: 3 milyon 334 bin 733 TL

0-100'ü 2,1 saniye olan Tesla Model S Plaid için yeni spor koltuklar geldi - 2. Resim

UCUZ ELEKTRİKLİ OTOMOBİL YAPACAK

Öte yandan Tesla, 25 bin dolar seviyesinde fiyatlandırması beklenen ucuz bir Model 2 aracı üzerinde çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde Reuters, şirketin ucuz elektrikli otomobil üretmekten vazgeçtiğini iddia eden bir haber yaptı ancak Elon Musk bunu yalanladı.

Kaynak: Tesla
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