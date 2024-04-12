0-100'ü 2,1 saniye olan Tesla Model S Plaid için yeni spor koltuklar geldi
"En güçlü Tesla" olarak bilinen Model S Plaid yeni spor koltuklarıyla sahneye çıktı.
Tesla, 1020 beygir gücü ve 2,1 saniyelik 0-100 km hızlanma süresiyle piyasadaki en güçlü arabası olan Model S Plaid için yeni tasarım spor koltukları piyasaya sürdü.
Tesla'nın Model S koltukları normalde de konforlu ancak aracın geri kalanının mümkün kıldığı "süper heyecanlı" sürüş için tasarlanmadığı söyleniyordu. Bugün Tesla, yeni spor koltuklarının piyasaya sürülmesiyle bu sorunu çözmeye karar verdi.
TESLA MODEL S PLAID'E SPOR KOLTUK SEÇENEĞİ
Çok daha belirgin yan desteğe sahip olan koltukların temel özellikleri şöyle:
- Artırılmış yanal destek
- Konfor ve destek için modüler koltuk mimarisinin yanı sıra aynı 12 yönlü güç ayarı, ısıtma ve havalandırma
- Daha fazla kavrama ve daha az ağırlık için yüksek performanslı süet
Yeni koltuklar 90 bin dolarlık Model S Plaid için standart bir şekilde geliyor ve ay başından bu yana üretilen tüm arabalara dahil olarak kullanıcılara sunulacak.
Tesla, Model S Plaid'i belirli ülkelerde satışa sunuyor ve buna Türkiye dahil değil. Ülkemizdeki pazara yalnızca Model Y otomobilini sunan ABD'li otomotiv firması, son olarak mart ayında bir zam yapmıştı. Yeni fiyatlar şöyle:
- Model Y RWD - Menzil: 430 km - Fiyat: 2 milyon 728 bin 934 TL
- Model Y AWD Long Range - Menzil: 533 km - Fiyat: 3 milyon 204 bin 307 TL
- Model Y AWD Performance - Menzil: 514 km - Fiyat: 3 milyon 334 bin 733 TL
UCUZ ELEKTRİKLİ OTOMOBİL YAPACAK
Öte yandan Tesla, 25 bin dolar seviyesinde fiyatlandırması beklenen ucuz bir Model 2 aracı üzerinde çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde Reuters, şirketin ucuz elektrikli otomobil üretmekten vazgeçtiğini iddia eden bir haber yaptı ancak Elon Musk bunu yalanladı.