0-100'ü 2,1 saniye olan Tesla Model S Plaid için yeni spor koltuklar geldi

12 Nisan 2024 13:45 - Güncelleme : 12 Nisan 2024 13:47

Tesla, 1020 beygir gücü ve 2,1 saniyelik 0-100 km hızlanma süresiyle piyasadaki en güçlü arabası olan Model S Plaid için yeni tasarım spor koltukları piyasaya sürdü.

Tesla'nın Model S koltukları normalde de konforlu ancak aracın geri kalanının mümkün kıldığı "süper heyecanlı" sürüş için tasarlanmadığı söyleniyordu. Bugün Tesla, yeni spor koltuklarının piyasaya sürülmesiyle bu sorunu çözmeye karar verdi.

TESLA MODEL S PLAID'E SPOR KOLTUK SEÇENEĞİ

Çok daha belirgin yan desteğe sahip olan koltukların temel özellikleri şöyle:

Artırılmış yanal destek

Konfor ve destek için modüler koltuk mimarisinin yanı sıra aynı 12 yönlü güç ayarı, ısıtma ve havalandırma

Daha fazla kavrama ve daha az ağırlık için yüksek performanslı süet

Yeni koltuklar 90 bin dolarlık Model S Plaid için standart bir şekilde geliyor ve ay başından bu yana üretilen tüm arabalara dahil olarak kullanıcılara sunulacak.

Tesla, Model S Plaid'i belirli ülkelerde satışa sunuyor ve buna Türkiye dahil değil. Ülkemizdeki pazara yalnızca Model Y otomobilini sunan ABD'li otomotiv firması, son olarak mart ayında bir zam yapmıştı. Yeni fiyatlar şöyle:

Model Y RWD - Menzil: 430 km - Fiyat: 2 milyon 728 bin 934 TL

- Menzil: 430 km - Fiyat: 2 milyon 728 bin 934 TL Model Y AWD Long Range - Menzil: 533 km - Fiyat: 3 milyon 204 bin 307 TL

- Menzil: 533 km - Fiyat: 3 milyon 204 bin 307 TL Model Y AWD Performance - Menzil: 514 km - Fiyat: 3 milyon 334 bin 733 TL

UCUZ ELEKTRİKLİ OTOMOBİL YAPACAK

Öte yandan Tesla, 25 bin dolar seviyesinde fiyatlandırması beklenen ucuz bir Model 2 aracı üzerinde çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde Reuters, şirketin ucuz elektrikli otomobil üretmekten vazgeçtiğini iddia eden bir haber yaptı ancak Elon Musk bunu yalanladı.