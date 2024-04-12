2024 BAFTA Oyun Ödülleri sahiplerini buldu: İşte yılın 'en'leri
BAFTA Oyun Ödülleri 2024, bu yıl 11 Nisan'da düzenlendi. Popüler isimlerin kıyasıya yarıştığı etkinliğe, beklendiği gibi Baldur's Gate 3 damga vurdu. İşte BAFTA Oyun Ödülleri kazananları...
Geleneksel bir şekilde düzenlenen BAFTA Oyun Ödülleri 2024 yılında da sahiplerini buldu. Baldur's Gate 3, Alan Wake 2, Cyberpunk 2077 ve Hi-Fi Rush başta olmak üzere farklı kategorilerdeki popüler isimler yılın en iyi oyunu olabilmek için birbirleriyle yarıştı.
BALDUR'S GATE 3 ETKİNLİĞE DAMGA VURDU
Larian Studios imzalı Baldur's Gate 3, çıkışını yaptığı 2023 yılında The Game Awards dahil olmak üzere birbirinden önemli ödülü adeta silip süpürerek rakiplerine fark atmıştı. 2024 BAFTA Oyun Ödülleri etkinliğine de damga vuran yapım, 'Yılın En İyi Oyunu' seçildi.
Aldığı tek ödül bununla da sınırlı olmadı. En İyi Müzik, En İyi Hikaye ve En İyi Oyuncu Seçimi dallarında da ismini yazdırmayı başaran Baldur's Gate 3, böylelikle geceyi toplamda dört ödülle kapatmış oldu.
2024 BAFTA OYUN ÖDÜLLERİ KAZANANLAR
BAFTA Oyun Ödülleri 2024 kapsamında verilen ödüller ve kazanan isimler şu şekilde:
- En İyi Animasyon – Hi-Fi Rush
- En İyi Sanatsal Başarı – Alan Wake 2
- En İyi Ses Başarısı – Alan Wake 2
- En İyi İngiliz Yapımı Oyun – Viewfinder
- En İyi Çıkış Yapan Oyun – Venba
- En İyi Gelişim Gösteren Oyun – Cyberpunk 2077
- En İyi Aile Oyunu – Super Mario Bros. Wonder
- En İyi Eğlencenin Ötesinde Oyun – Tchia
- En İyi Oyun Tasarımı – Dave the Diver
- En İyi Çok Oyunculu Oyun – Super Mario Bros. Wonder
- En İyi Müzik – Baldur’s Gate 3
- En İyi Hikaye Anlatımı – Baldur’s Gate 3
- En İyi Yeni IP – Viewfinder
- En İyi Teknik Başarı – The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
- En İyi Başrol – Nadji Jeter (Marvel’s Spider-Man 2, Miles Morales)
- En İyi Yardımcı Oyuncu – Andrew Wincott (Baldur’s Gate 3, Raphael)
- Oyuncuların Seçimi – Baldur’s Gate 3