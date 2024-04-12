2024 BAFTA Oyun Ödülleri sahiplerini buldu: İşte yılın 'en'leri

12 Nisan 2024 09:07 - Güncelleme : 12 Nisan 2024 09:07

Geleneksel bir şekilde düzenlenen BAFTA Oyun Ödülleri 2024 yılında da sahiplerini buldu. Baldur's Gate 3, Alan Wake 2, Cyberpunk 2077 ve Hi-Fi Rush başta olmak üzere farklı kategorilerdeki popüler isimler yılın en iyi oyunu olabilmek için birbirleriyle yarıştı.

BALDUR'S GATE 3 ETKİNLİĞE DAMGA VURDU

Larian Studios imzalı Baldur's Gate 3, çıkışını yaptığı 2023 yılında The Game Awards dahil olmak üzere birbirinden önemli ödülü adeta silip süpürerek rakiplerine fark atmıştı. 2024 BAFTA Oyun Ödülleri etkinliğine de damga vuran yapım, 'Yılın En İyi Oyunu' seçildi.

Aldığı tek ödül bununla da sınırlı olmadı. En İyi Müzik, En İyi Hikaye ve En İyi Oyuncu Seçimi dallarında da ismini yazdırmayı başaran Baldur's Gate 3, böylelikle geceyi toplamda dört ödülle kapatmış oldu.

2024 BAFTA OYUN ÖDÜLLERİ KAZANANLAR

BAFTA Oyun Ödülleri 2024 kapsamında verilen ödüller ve kazanan isimler şu şekilde: