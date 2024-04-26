3D yazıcıda son nokta! 3 günde bir daire ev yaptılar

26 Nisan 2024 14:11 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 14:29

3 boyutlu nesneleri dijital olarak tasarlanmış modellerden katmanlar halinde üretebilen 3D yazıcılar, prototipler ve tasarım örnekleri üretmekten özelleştirilmiş ürünler tasarlamaya, eğitim-öğretim materyalleri oluşturmaya kadar geniş bir alanda kullanılabiliyor.

Bilgisayar destekli tasarım (CAD) veya diğer dijital 3D modelleme yazılımlarıyla oluşturulan dijital tasarım dosyalarını kullanarak nesneleri oluşturan bu teknolojide gelinen nokta şaşırttı. ABD'deki Maine Üniversitesi, 80 saat içinde bir ev inşa edebilen dünyanın en büyük 3D yazıcısını tanıttı.

Factory of Future 1.0 (FoF - Geleceğin Fabrikası) olarak adlandırılan polimer yazıcı, saatte yaklaşık 226 kilogram malzeme kullanarak 30 metre uzunluğa, 9.75 metre genişliğe ve 5.5 metre yüksekliğe kadar olan nesneleri basabiliyor.

Yazıcı, ihtiyaca göre çeşitli baskı teknikleri arasında dinamik olarak geçiş yapabiliyor. Bunlar arasında "büyük ölçekli eklemeli üretim", "çıkarımlı üretim", "sürekli bant yerleştirme" ve "robot kol işlemleri" teknikleri yer alıyor. Bu teknolojiler sayesinde konut, altyapı ve askeri araçların geliştirilmesi de dahil birçok sektörde kullanılabiliyor.

Üniversitenin Gelişmiş Yapılar ve Kompozitler Merkezi Direktörü Dr. Habib Dagher, yazıcının büyük oranda geri dönüştürülebilir malzeme kullandığını belirtirken, üretilen şeylerin parçalara ayrılabileceğini, öğütülebileceğini ve tekrar yapılabileceğini söyledi.

UYGUN FİYATLI KONUT İNŞA ETMENİN HARİKA BİR YOLU

Factory of Future 1.0 (FoF - Geleceğin Fabrikası), hızlı bir şekilde çok sayıda uygun fiyatlı konut inşa etmenin harika bir yolu olarak görülüyor.

Bu konuda MaineHousing Geliştirme Direktörü Mark Wiesendanger, Maine'de 2030 yılına kadar tahminen 80 bin ek konut inşa edilmesinin gerekeceğini, bunların da çoğunun özellikle düşük ve orta gelirli hanelerin olduğu bölgeler için düşünüldüğünü söyledi.

Edinilen bilgiye göre yazıcı yaklaşık 80 saat içinde mütevazı, tek katlı bir ev yapabiliyor.

SAVUNMA VE ENERJİ BAKANLIKLARI DESTEKLEDİ

Araştırmacılar ABD Ordusu Mühendisler Birliği, Savunma Bakanlığı ve Enerji Bakanlığı'ndan fon aldı. Yazıcının muhtemelen denizaltılar ve diğer deniz araçları gibi hafif, hızla konuşlandırılabilen gemileri desteklemek için de kullanılabileceği belirtiliyor.