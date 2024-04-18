9 yıllık Fallout 4, Steam listelerini alt üst etti

18 Nisan 2024 13:35 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 13:36

Bethesda'nın ikonik RYO (Rol Yapma Oyunu) serisi Fallout, Amazon Prime Video'da gösterime giren aynı isimli dizisinin ardından adeta ortalığı kasıp kavurdu. Serinin başarılı oyunlarından Fallout 4, çıktığı 2015 yılından beri görülmemiş oyuncu sayılarına ulaştı.

FALLOUT 4 ATAĞA GEÇTİ

Haberin yazıldığı tarihte, Steam'in "En Çok Oynanan Oyunlar" başlıklı listesinde 14. sırada yer alan Fallout 4, 7'inci sıraya kadar yükselmeyi başardı.

"SteamDB" sitesinden alınan verilere göre, anlık 49 bin 811 oyuncu sayısına ulaşmayı başaran RYO, son 24 saat içindeyse 93 bin 294 oyuncu sayısını gördü. Son 6 yıldır 24 bin civarında seyrediyordu. Tüm zamanların rekoru ise 472 bin 962 olarak biliniyor.

FALLOUT 76 DA HAREKETLENDİ

Benzer bir oyuncu artışı Fallout 76'da da yaşandı. Geçtiğimiz saatlerde anlık 21 bin 758 oyuncu sayısına ulaşan popüler yapım, son 24 saat içinde 43 bin 887'yi gördü.

BETHESDA, DİZİNİN YAYINLANMASIYLA İNDİRİME GİTTİ

Fallout dizisi Prime Video'da yayınlandıktan sonra Bethesda serideki oyunlarda indirime gitti. Şu anda Fallout 4 Steam'de yüzde 75 indirimle 11,99 dolardan 2,99 dolara düştü. Fallout 76 ise yüzde 80 indirimle beraber 23,99 dolardan 4,79 dolara geriledi.

Fallout dizisi Amazon Prime Video üzerinden izlenebiliyor. Graham Wagner ve Geneva Robertson-Dworet imzalı dizi başrollerinde Ella Purnell, Aaron Moten, Kyle MacLachlan, Moisés Arias, Xelia Mendes-Jones ve Walton Goggins gibi ünlü isimleri ağırlıyor.