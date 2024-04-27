A101 harekete geçti! Samsung'dan 10 bin TL daha ucuz Galaxy S24 raflarda

27 Nisan 2024 10:20 - Güncelleme : 27 Nisan 2024 11:45

Son günlerde akıllı telefondan televizyona, evden karavana kadar pek çok kategoride ilginç satışlara imza atan A101, yine görenleri markete koşturacak bir kampanyayla karşımızda duruyor. Güney Koreli üretici Samsung'un son model telefonu Galaxy S24, 10 bin lira daha ucuza raflarda yerini alıyor.

A101 MARKETTE SAMSUNG GALAXY S24 FİYATLARI

Düzenli aralıklarla indirimler yapan A101, yeni nesil alışveriş uygulaması A101 Ekstra'da çeşitli elektronik cihazları internetten satışa çıkardı. Bunlar arasında ise en merak edilen Samsung markası oldu.

Piyasa satış fiyatları oldukça yüksek olan Samsung Galaxy cep telefonunun son modeli olan S24, A101 Ekstra kampanyası kapsamında 36 bin 599 Türk Lirası fiyat etiketiyle satışa sunuldu. 25 Nisan'da başlayan kampanyada acele eden şanslı kullanıcılar, Samsung'a 46 bin 499 TL vermek zorunda kalmayacak.

Samsung Galaxy S24, 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı yerleşik depolama kapasitesi seçeneğiyle satışta. A101'deki modelde 256 GB tercih edildi. A101 ayrıca iki nesil önceki model Galaxy S22'yi ise 20 bin 999 TL fiyattan satışa sundu.