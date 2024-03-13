ABD'de otonom sürüş sistemleri araştırması: Kazaları azaltmıyor!

13 Mart 2024 08:48 - Güncelleme : 13 Mart 2024 08:49

ABD'li sigorta şirketlerinin kurduğu araç ve yol güvenliği araştırma kuruluşu IIHS, kaza verilerine dayanarak otomatik pilot veya diğer destekli sürüş sistemlerinin güvenlik açısından faydalı olduğuna dair hiçbir kanıt bulunmadığını da açıkladı.

IIHS Başkanı David Harkey, "Sigorta hasar verilerini inceleyebiliyoruz. Bu sistemlere sahip olan ve olmayan araçları inceleyebildik ve daha gelişmiş sistemlerin kazaları azaltmadığı sonucuna vardık." dedi.

Bununla beraber Harkey, otomatik acil fren sistemlerinin arkadan çarpmaları yüzde 50, bir aracın yayaya çarpmasını da yüzde 30 azalttığına dair kanıtlar bulunduğunu söyledi.

'10 KAT DAHA GÜVENLİ'

Tesla ve CEO'su Elon Musk, otomatik pilot devredeyken çalışan bir Tesla aracının ABD ortalamasından yaklaşık 10 kat daha güvenli ve sürüş teknolojisi etkin olmayan bir Tesla'dan beş kat daha güvenli olduğunu açıklamıştı.

ABD'de düzenleyici kurumlar Tesla'nın otomatik pilot sisteminin kullanıldığı yaklaşık 1000 kazayı araştırıyor. Tesla'dan, konuyla ilgili sorulara henüz yanıt gelmedi.

14 SÜRÜŞ DESTEK SİSTEMİ DEĞERLENDİRİLDİ

IIHS'nin araştırmasında dokuz otomobil üreticisinin 14 destekli sürüş sistemi kendi geliştirdiği standartlara göre değerlendirildi. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nin ileri sürücü destek sistemlerine yönelik resmi standartları bulunmuyor.

Harkey, "Hiçbir federal düzenleme ve tutarlı bir yönlendirme bulunmuyor. Bu nedenle bu güvenlik önlemlerini bir araya getirdik" dedi.

IIHS'nin test ettiği sistemler arasından yalnızca Toyota Motor'un 7203.T az sayıdaki lüks Lexus LS hibrit sedan araçlarında sunulan Gelişmiş Sürüş özelliğine sahip Lexus Teammate aracınının güvenilir olduğu sonucuna varıldı.