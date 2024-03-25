AB'den Google, Apple ve Meta'ya soruşturma: Suçlamalar ve öngörülen yaptırımlar neler?

25 Mart 2024 16:33 - Güncelleme : 25 Mart 2024 16:33

Avrupa Birliği; Apple, Alphabet (Google'ın ana şirketi) ve Meta'ya "rekabete aykırı uygulamalarda bulunduğu" şüphesiyle soruşturma başlattı. 12 ay sürmesi planlanan soruşturmada kuralları ihlal ettiği tespit edilen firmalar, yıllık cirolarının yüzde 10'una kadar para cezasına çarptırılacak.

Dijital Çağa Uygun Avrupa Stratejisinden Sorumlu AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Margrethe Vesteger ve İç Pazardan Sorumlu AB Komisyonu Üyesi Thierry Breton, soruşturmaları bugün duyurdular.

Dijital Hizmetler Yasası (DMA) yalnızca altı şirketi kapsıyor ve bunlar aynı zamanda dünyanın en büyük teknoloji firmaları: Alphabet, Meta, Apple, Amazon, Microsoft ve ByteDance. Ayrıca hiçbiri Avrupa merkezli değil, Çinli ByteDance dışında hepsinin genel merkezi ABD'de bulunuyor.

TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNE YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

Avrupa Birliği'nden yapılan açıklamada, teknoloji şirketlerinin DMA'ya uyumu konusunda beş farklı soru işaretinin araştırılacağı açıklandı:

1-2) Apple ve Alphabet'in uygulamaların kullanıcılarla serbestçe iletişim kurmasına ve onlarla sözleşme yapmasına izin verip vermediği,

3) Apple'ın kullanıcılara yeterli seçenek sunup sunmadığı,

4) Meta'nın, verilerinin reklamlarda kullanılmasını önlemek için insanlardan adil olmayan bir şekilde ödeme talep edip etmediği,

5) Google'ın arama sonuçlarında kendi ürün ve hizmetlerini tercih edip etmediği.

Avrupa Birliği, firmaların kullanıcılara, uygulama mağazalarının kendi ödeme yöntemlerini kullanmak dışında, hizmetleri için daha az ödeme yapma yolları hakkında bilgi vermesini zorlaştırdığına inandığını açıkladı.

APPLE, KULLANICILARININ İŞİNİ ZORLAŞTIRIYOR

Üçüncü madde kapsamında AB, Apple'ın kullanıcıların cihazlarındaki uygulamaları kolayca kaldırmasına, varsayılan ayarları değiştirmesine ve farklı tarayıcıları veya arama motorlarını kullanmalarına olanak tanıyan "seçim ekranları" verilmesine izin vermekle yükümlü olduğunu söylüyor.

AB açıklamasında, Apple'ın web tarayıcısının "seçim ekranının" insanlara yeterli seçenek sunmadığını ve Apple Photos gibi bazı uygulamaların hiçbir şekilde silinmesinin mümkün olmadığını belirtti.

Vestager, yaptığı açıklamada "Üç şirket tarafından öne sürülen çözümlerin DMA'ya tam olarak uymadığından şüpheleniyoruz. Artık Avrupa'da açık ve rekabet edilebilir dijital pazarlar sağlamak için şirketlerin DMA'ya uyumunu araştıracağız." ifadesini kullandı.

AB'nin hemen harekete geçme kararı hakkında konuşan Thierry Breton, "Vatandaşlarımızın korunmasından bahsediyoruz, öylece oturup bekleyemeyiz." dedi.

Bir Apple sözcüsü, şirketin soruşturmaya yapıcı bir şekilde katılacağını ve planlarının Dijital Hizmetler Yasasına uygun olduğundan emin olduklarını söyledi. Ekiplerinin, AB'nin mevzuatının yanı sıra AB kullanıcıları için gizlilik ve güvenlik korumalarına uyum sağlamak için çeşitli mekanizmalar kurduğunu da ekledi.

META'NIN ABONELİK SİSTEMİ AB'Yİ İKNA ETMEDİ

Meta, DMA'ya uyum sağlama planlarının bir parçası olarak Instagram ve Facebook'ta aylık 10 euroluk bir reklamsız abonelik hizmeti başlatmıştı. Ancak görünüşe göre AB'li yetkililer şirketin bu uygulamasından pek hoşnut değiller.

Bir Meta sözcüsü, firmanın reklamlara alternatif olarak abonelik kullanmasının "birçok sektörde köklü bir iş modeli" olduğunu söyleyerek, "Reklamsız Abonelik'i, DMA da dahil olmak üzere birbiriyle örtüşen çeşitli düzenleyici yükümlülükleri ele almak üzere tasarladık... Komisyon ile yapıcı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz." dedi.