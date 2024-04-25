Adobe, 'çamur gibi' videoları HD kaliteye getiren yapay zeka aracını tanıttı

25 Nisan 2024 17:34 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 17:34

Yapay zeka dendiğinde akla ilk gelen firmalardan Adobe, "VideoGigaGAN" adında, çok düşük kalitedeki videoları orijinal çözünürlüklerinin sekiz katına kadar yükseltebilen yeni bir üretken yapay zeka modelini duyurdu.

18 Nisan'da yayınlanan bir makalede Adobe, VideoGigaGAN'ın, görüntülere herhangi bir "yapay zeka tuhaflığı" katmadan ayrıntı ekleyebildiği için diğer Video Super Resolution (VSR) yöntemlerinden üstün olduğunu iddia ediyor.

Çekişmeli Rekabetçi Ağlar (GAN'lar), hareketsiz görüntülerin çözünürlüğünü yükseltme konusunda etkili. Ancak videolara uygulandığında titreme gibi istenmeyen durumlar ortaya çıkabiliyor. Bunu önleyebilen çeşitli yöntemler olsa da sonuçlar pek de keskin ve ayrıntılı değildi.

Adobe'nin iddiasına VideoGigaGAN, titreme veya bozulma sorununu minimize ederek piyasadaki bütün GAN modelleri arasında en iyi "çözünürlük yükseltme çözümü" olarak ön plana çıkıyor.

ARACIN YAYINLANACAĞI KESİN DEĞİL

VideoGigaGAN şu an için sadece bir araştırma ürünü ve Adobe, Premiere Pro gibi yazılımları aracılığıyla tüketicilere sunacağına dair bir garanti vermiyor.

Öte yandan şirket Ekim 2023'teki MAX etkinliğinde düşük çözünürlüklü GIF'lerin ve video çekimlerinin kalitesini benzer şekilde artıran ayrı bir difüzyon tabanlı aracını tanıtmıştı: Project Res-Up. Microsoft ve NVIDIA da kendi VSR yükseltme teknolojilerini geliştiriyor.