Adobe'den videocuların işini kolaylaştıracak uygulama: Çare yapay zeka

16 Nisan 2024 10:51 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 10:53

Dünyanın önde gelen yazılım firması Adobe, Premiere Pro isimli video düzenleme uygulamasına bazı Firefly özellikleri getireceğini açıkladı. Açıklamaya göre video düzenleme işlemlerinde yapay zeka daha etkin kullanılacak.

METİNLERDEN VİDEOLAR ÜRETİLECEK

Edinilen bilgilere göre Premiere Pro için geliştirilen yeni araçlar, uygulamanın Sora gibi video odaklı yapay zekâ araçlarıyla entegre olmasını sağlayacak. Premiere Pro kullanıcıları, bu özellikler sayesinde yazdıkları metinlerden videolar üretebilecekler. Üstelik yapay zekânın ürettiği bir videodaki nesnelerin kaldırılması veya videoya nesneler eklenmesi de mümkün olacak.

Adobe'un yapay zekâ araçları, kurgucuların işini kolaylaştıracak gibi… Çünkü geliştirilen araçlardan biri, bir videonun biraz daha uzatılabilmesini sağlayacak.

Şirket sadece bu özelliklerin bu yıl içerisinde kullanıcılara ulaşacağını ifade etti.