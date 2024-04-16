Akdeniz'de keşfedilen canlı, gözleriyle bilim insanlarını bile şaşkına uğrattı

16 Nisan 2024 09:41 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 09:42

Bilim insanlarına göre Akdeniz'de yaşayan küçük, gece solucanının gözleri o kadar büyük ki, eğer bir insan bu gözlere sahip olsaydı başımıza ekstra 100 kg ağırlık eklenirdi ve taşımak için büyük, sağlam bir el arabasına ve güçlü kollara ihtiyaç duyardık.

Poliketler olarak da bilinen Vanadis kıl solucanları, İtalya'nın Ponza adası çevresinde bulunan küçük, şeffaf deniz solucanlarıdır. Bilim insanları, ne kadar iyi görebildiklerini belirlemek için yola çıktılar ve memelilerin gözleri kadar keskin olduklarını saptadılar.

Kopenhag Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nden deniz biyoloğu Anders Garm, Lund Üniversitesi'ndeki meslektaşı Michael Bok'tan solucanın gözlerinin ne kadar büyük olduğunu duyduğunda incelemek için başka bir çalışmayı kenara bıraktı.

GÖZLERİNİ NE İÇİN KULLANIYOR?

Bok, "Birlikte, gecenin karanlığında beslenen neredeyse görünmez, şeffaf bir solucanın evrimleşerek devasa gözlere sahip olduğu bir gizemi çözmeye başladık. Bu nedenle ilk amacımız, büyük gözlerin solucana iyi bir görüş kazandırıp kazandırmadığını anlamaktı." dedi.

Solucanın küçük nesneleri görmek ve hareketlerini takip etmek için gözlerini kullanabildiği tespit edildi.

"SOLUCAN OLAĞANÜSTÜ BİR GÖRÜŞE SAHİP"

Garm, böyle bir yeteneğin genellikle biz omurgalıların yanı sıra eklem bacaklılara (böcekler, örümcekler vb.) ve kafadan bacaklılara (ahtapot, kalamar) özgü olduğunu belirterek, şu bilgiyi paylaştı:

"Bu kadar gelişmiş ve detaylı bir bakış açısı ilk kez bu grupların ötesinde ortaya konmuştur. Aslında araştırmamız solucanın olağanüstü bir görüşe sahip olduğunu gösterdi. Küçük bir beyne sahip nispeten basit bir organizma olmasına rağmen, görme yeteneği fare veya sıçanlarınkiyle aynı seviyededir."

Şimdi araştırmacılar, türlerin bu kadar gelişmiş gözlere sahip olmasına neyin sebep olabileceğine odaklanıyorlar.

Garm, "Gün içinde hiç kimse solucanı görmedi, dolayısıyla nerede saklandığını bilmiyoruz. Dolayısıyla gözlerinin gün içinde de kullanıldığını göz ardı edemeyiz. Yiyecek bulma ve çiftleşme gibi en önemli faaliyetlerinin geceleri gerçekleştiğini biliyoruz. Dolayısıyla muhtemelen gözlerinin önemli olduğu dönem burasıdır." diye yazdı.

ROBOTİK ARAŞTIRMACILARININ DA İLGİSİNİ ÇEKİYOR

Garm, robotik araştırmacılarıyla birlikte, bu kadar basit beyinlere sahip hayvanların, bu kadar büyük gözlerin toplayabildiği tüm bilgileri nasıl işleyebildiğini anlamaya çalıştıklarını ve bunun, sinir sistemlerinde bilgiyi işlemenin süper akıllı yollarının olduğunu gösterdiğini belirtti.

Araştırmacı, eğer bu mekanizmalar matematiksel olarak tespit edilebilirse, bilgisayar çiplerine entegre edilebileceğini ve robotları kontrol etmek için kullanılabileceğini de sözlerine ekledi.

Çalışmanın detayları Current Biology dergisinde yayımlandı.