Samsung duyurdu: Akıllı telefonda daha hızlısı yok

17 Nisan 2024 12:07 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 12:12

Samsung, dünyanın en hızlı LPDDR5X DRAM bellek tipini duyurdu. 2021'de piyasaya sürülen "6,4 Gbps LPDDR5X" ve 2022'de tanıtılan "8,5 Gbps LPDDR5X DRAM" bellekten daha güçlü olan yeni çip, tam olarak 10,7 Gbps'ye kadar veri aktarım hızlarına ulaşabiliyor.

Güney Koreli firmanın yeni LPDDR5X DRAM yongası hem akıllı telefonlarda hem dizüstü bilgisayarlarda hem de tablet PC'lerde kullanılabiliyor olacak.

Bellek segmenti açısından oldukça gelişmiş sayılan 12nm üretim sürecinden geçmiş olan ürün, Samsung'un aktardığına göre "LPDDR" sınıfındaki en kompakt çip özelliği taşıyor. Bu da mobil sektör açısından daha küçük ve ince cihazların önünü açan bir özellik olarak ön plana çıkıyor.

SAMSUNG, YAPAY ZEKA DESTEĞİNİ DE UNUTMADI

Önceki modellerle karşılaştırıldığında yüzde 25 daha hızlı performans ve yüzde 30 daha yüksek kapasite sunan Samsung bellek, yapay zeka için özel olarak optimize edildi. Bilgisayarlarda, akıllı telefonlarda ve tabletlerde cihaz içi yapay zeka işlemedeki artışla birlikte bu tür cihazların yüksek hızlı ve güç açısından verimli belleğe ihtiyacı bulunuyor.

Özellikle yeni çipin tek paket kapasitesinin 32 GB seviyesine yükseltilmesi sayesinde cihaz içi yapay zeka için en uygun çözümlerden bir tanesi haline geldiği ifade ediliyor. Ayrıca çiplerin 2024'ün sonlarına doğru kullanıma hazır hale geleceği bilgisi de paylaşıldı.

Samsung'un bellek departmanından sorumlu yöneticisi YongCheol Bae, konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

"Düşük güçlü, yüksek performanslı belleğe olan talep arttıkça, LPDDR DRAM'in çoğunlukla mobil uygulamalardan, geleneksel olarak daha yüksek performans ve güvenilirlik gerektiren bilgisayarlar, hızlandırıcılar, sunucular ve otomobiller gibi diğer alanlara genişletmesi beklenir. Samsung, müşterilerle yakın iş birliği yaparak yaklaşan cihaz içi yapay zeka çağı için yenilikler yapmaya ve optimize edilmiş ürünler sunmaya devam edecek."