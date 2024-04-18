Alfa Romeo, 'Milano' aracının ismini değiştirdi

18 Nisan 2024 09:11 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 09:21

Alfa Romeo, ismini İtalya'nın şehrinden alan 'Milano' aracında radikal bir değişikliğe gitme kararı aldı. Çiçeği burnunda otomobilin, daha yollara bile çıkmadan isminin değiştirildiği açıklandı.

Alınan bu kararın sebebi ise İtalya İşletme Bakanı Adolfo Urso'nun da belirttiği gibi otomobilin Polonya'da üretilmesi. Aslında bunda bir beis yok gibi görünse de Urso'ya göre Milano isminde bir aracın İtalya dışında üretilmesi, ülkenin yasalarına aykırı bir durumdu.

Bakan Urso, yaptığı açıklamada tüketicileri yanıltabilecek ifadeleri yasaklayan 2003 tarihli bir yasaya atıfta bulunarak, "Milano adında bir araba Polonya'da üretilemez. Bu İtalyan yasalarına göre yasak" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yasa, tüketicileri yanıltacak göstergeler vermenizi yasaklıyor. Dolayısıyla Milano adlı bir arabanın İtalya'da üretilmesi gerekiyor. Aksi takdirde, İtalyan yasalarına göre izin verilmeyen yanıltıcı bir gösterge içeriyor."

ÜRETİMİ İTALYA'YA TAŞIMAK İSTEMEDİ

Bu durum karşısında Alfa Romeo'nun önünde iki seçenek vardı: ya üretimi İtalya'ya kaydıracaktı ya da isim değişikliğine gidecekti. Şirket tercihini ikinci seçenekten yana kullanmaya karar verdi.

Alfa Romeo CEO'su Jean-Philippe Imparato da bu olayın markanın tarihinde önemli bir yer tutacağını belirterek "Bu büyük bir sorumluluk, aynı zamanda heyecan verici bir an. Alfa Romeo Junior ismini seçmemiz oldukça doğal, markanın geçmişiyle güçlü bir şekilde bağlantılı ve en başından beri hem bizim hem de halkın favorileri arasında yer aldı." diye konuştu.

ALFA ROMEO NEDEN POLONYA'YI SEÇTİ?

Alfa Romeo'nun ana şirketi Stellantis CEO'su Carlos Tavares, Milano'yu İtalya yerine Polonya'da üretmenin, daha ucuz hibrit versiyonu için 30.000 Euro'nun altında başlayan perakende satış fiyatından 10.000 Euro indirim sağlamasına imkan tanıdığını söylüyor.