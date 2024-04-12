Alfa Romeo'nun yeni aracı İtalya hükümetini kızdırdı

12 Nisan 2024 16:21 - Güncelleme : 12 Nisan 2024 16:23

İtalya İşletme Bakanı Adolfo Urso, perşembe günü Stellantis'in, Alfa Romeo'nun ilk tamamen elektrikli aracı (EV) Milano'yu farklı bir ülkede üretme kararını eleştirdi ve bunun yasalara aykırı olduğunu söyledi.

İtalyan otomotiv tarihine köklü bir marka olan Stellantis'in sahibi olduğu Alfa Romeo, adını Alfa Romeo'nun 1910'da kurulduğu ikonik kuzey İtalya şehri Milano'dan alan yeni küçük SUV modelini çarşamba günü tanıttı.

Araba, Polonya'nın Tychy şehrindeki fabrikada üretilecek olup, aynı zamanda tamamı İtalya dışında üretilen ilk Alfa Romeo modeli olacak.

"ALFA ROMEO, MILANO'YU POLONYA'DA ÜRETEMEZ"

Bakan Urso, yaptığı açıklamada tüketicileri yanıltabilecek ifadeleri yasaklayan 2003 tarihli bir yasaya atıfta bulunarak, "Milano adında bir araba Polonya'da üretilemez. Bu İtalyan yasalarına göre yasak." dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yasa, tüketicileri yanıltacak göstergeler vermenizi yasaklıyor. Dolayısıyla Milano adlı bir arabanın İtalya'da üretilmesi gerekiyor. Aksi takdirde, İtalyan yasalarına göre izin verilmeyen yanıltıcı bir gösterge içeriyor."

Urso'nun bahsettiği yasa, yabancı bir ülkede üretilen bir ürünün İtalya'ya aitmiş gibi gösterilmesini yasaklıyor.

'MILANO' NEDEN POLONYA'DA ÜRETİLİYOR?

Stellantis CEO'su Carlos Tavares, Automotive News'e yaptığı açıklamada, "Milano"yu İtalya yerine Polonya'da üretmenin, daha ucuz hibrit versiyonu için 30.000 Euro'nun altında başlayan perakende satış fiyatından 10.000 Euro indirim sağlamasına imkan tanıdığını söyledi.