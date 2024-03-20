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Ramazan Vuslat
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20 Mart 2024 14:03 - Güncelleme : 20 Mart 2024 14:08

Alper Gezeravcı uzaydan çektiği Silifke fotoğraflarını paylaştı, sosyal medyada beğeni yağdı

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndayken (ISS) çektiği Silifke fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: Anadolu Ajansı
Alper Gezeravcı uzaydan çektiği Silifke fotoğraflarını paylaştı, sosyal medyada beğeni yağdı

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, uzay yolculuğunu başarıyla gerçekleştirerek yurda döndü.

Gezeravcı, geri dönüşünün ardından sosyal medya hesabından yeni kareler paylaşmaya başladı.

Alper Gezeravcı memleketi Silifke'yi paylaştı, sosyal medyada beğeni yağdı - 1. Resim

Dün İzmir'i paylaşan Gezeravcı bugün ise uzaydan çektiği memleketi Silifke'yi paylaştı.

SOSYAL MEDYADA BEĞENİ YAĞDI

Silifke doğumlu olan  Alper Gezeravcı'nın sosyal medya hesabından paylaştığı kareler ise sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Alper Gezeravcı memleketi Silifke'yi paylaştı, sosyal medyada beğeni yağdı - 2. Resim

"ATA OCAĞIM"

Gezereavcı, paylaştığı karelere  "Ata ocağım, yörük obası Silifke" notunu düştü.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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