Alper Gezeravcı uzaydan çektiği Silifke fotoğraflarını paylaştı, sosyal medyada beğeni yağdı

20 Mart 2024 14:03 - Güncelleme : 20 Mart 2024 14:08

Türksat 6A'da sona yaklaşılıyor: Önemli bir testi daha tamamlandı

Türksat 6A'da sona yaklaşılıyor: Önemli bir testi daha tamamlandı

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, uzay yolculuğunu başarıyla gerçekleştirerek yurda döndü.

Gezeravcı, geri dönüşünün ardından sosyal medya hesabından yeni kareler paylaşmaya başladı.

Dün İzmir'i paylaşan Gezeravcı bugün ise uzaydan çektiği memleketi Silifke'yi paylaştı.

SOSYAL MEDYADA BEĞENİ YAĞDI

Silifke doğumlu olan Alper Gezeravcı'nın sosyal medya hesabından paylaştığı kareler ise sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

"ATA OCAĞIM"

Gezereavcı, paylaştığı karelere "Ata ocağım, yörük obası Silifke" notunu düştü.