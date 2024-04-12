Android 15 beta 1 yayınlandı: Özellikleri ve yükleme aşamaları

12 Nisan 2024 12:00 - Güncelleme : 12 Nisan 2024 12:00

Google yıllardır var olan bir hizmetini daha kapatıyor

Google yıllardır var olan bir hizmetini daha kapatıyor

Google, mayıs ayında tanıtacağı Android 15 işletim sistemi için önemli bir karar aldı. Beta sürecini resmen başlattı. İlk Geliştirici Önizleme sürümü şubat ayında yayınlanmıştı. Bugün itibarıyla da Android 15 beta 1 güncellemesi, Google Pixel kullanıcılarına sunuldu.

ANDROID 15 İLE GELECEK ÖZELLİKLER

Android 15, önceki sürümlere oldukça benziyor ancak Google'ın bu güncellemeyle getirdiği bazı dikkate değer değişiklikler var. Ayrıca birçok önemli özelliğe yönelik işlevsellik güncellemeleri de mevcut. Bilinmesi gereken 10 tane Android 15 özelliğini rehberimizde derledik.

KISMİ EKRAN PAYLAŞIMI

Android 15 ile kullanıcılar, cihaz ekranının tamamı yerine yalnızca bir uygulama penceresini paylaşabilir veya kaydedebilir. Bu özellik ilk olarak Pixel cihazlarda Android 14 QPR 2'de etkinleştirildi ancak artık diğer Android'li cihazlarda da kullanılabilecek.

UYDU BAĞLANTI DESTEĞİ

Android 15, uydu bağlantısı için platform desteğini genişletiyor. Platform artık "uydu bağlantı ortamında tutarlı bir kullanıcı deneyimi sağlamak" için gerekli olan kullanıcı arayüzü öğelerine sahip. Bu değişikliklerin bir parçası olarak uygulamalar, bir cihazın uyduya bağlandığını tespit etmelerine olanak tanıyan API'ler kullanabilir. Bu da uygulamaya, tam ağ hizmetlerinin neden kullanılamadığı konusunda daha fazla farkındalık sağlayabilir.

Android 15 ayrıca mesaj göndermek ve almak için uydu bağlantısını kullanmak amacıyla SMS uygulamalarına ve önceden yüklenmiş RCS uygulamalarına da destek sağlıyor. Bu, uydu bağlantısının yalnızca acil durum kullanımlarıyla sınırlı kalmayacağı anlamına geliyor.

ÜST ÜSTE GELEN BİLDİRİM ÇİLESİ BİTİYOR

Bildirimler bölümünde bulunabilecek yeni bir işlev var. Kullanıcıların çok fazla bildirim nedeniyle bunalmasını önlemek için tasarlananan bu özelliğe "Bildirim bekleme süresi" adı veriliyor ve aynı uygulamadan gelen ardışık bildirimlerin ses düzeyini azaltıyor.

YENİ KAMERA İÇİ KONTROL AYARLARI

Android 15, desteklenen cihazlarda kamera donanımı üzerinde daha fazla kontrol sağlamak için yeni uzantılar ekliyor. Bu uzantılar aracılığıyla eklenen yeni özellikler arasında geliştiricilere kamera ön izlemesinin parlaklığını artırma kontrolü sunan düşük ışık geliştirmeleri ve fotoğraf çekerken flaş yoğunluğunun hassas kontrolünü sağlayan gelişmiş flaş gücü ayarları yer alıyor.

HASSAS BİLDİRİMLER

İki faktörlü kimlik doğrulamanın (2FA) bazı biçimleri diğerlerinden daha güvenli olsa da çoğu platform, metin veya e-posta yoluyla tek kullanımlık şifreler (OTP) gönderen en temel 2FA biçimini kullanıyor. Ancak Android 15, OTP'lerinizin kötü amaçlı Android uygulamaları tarafından okunmasını önleyen hassas bir bildirim özelliği ekleyerek bu sorunu çözecek.

BLUETOOTH AÇILIR PENCERE

Android, Hızlı Ayarlar kutucuğu aracılığıyla Bluetooth'u değiştirmenize olanak tanıyor. Ancak çoğu kişi, gün boyunca aksesuarlarına hızlı bir şekilde bağlanmak için bağlantıyı açık bırakıyor. Etrafınızda birden fazla aksesuar varsa, bireysel cihazlara bağlanmak ve bağlantıyı kesmek için bireysel bağlantıları değiştirmenize olanak tanıyan Hızlı Ayar kutucuğuyla daha iyi bir yardımcı program bulabilirsiniz.

Android 15, Bluetooth'u değiştirme, ayrı cihazlara bağlanma ve bağlantıyı kesme, ayarlar sayfasına girme ve yeni cihazları eşleştirme gibi daha fazla işlevi gerçekleştirmenize olanak tanıyan açılır bir iletişim kutusu açmak için Bluetooth Hızlı Ayarlar kutucuğuna tıklamanıza olanak tanıyan bu işlevselliği sunuyor.

MASAÜSTÜ MODU

Google, Android 15 ile Android'in masaüstü modunun pencereleme özelliklerini geliştiriyor. Masaüstü modunda, uygulama pencerelerinde küçük bir menü gösterecek küçük bir tutamaç var. Bu menüde uygulamanın adı ve simgesinin yanı sıra pencereyi tam ekran, bölünmüş ekran veya serbest biçim modunda açmak için üç düğme bulunuyor.

Google, Android 15 ile Android'in masaüstü modunun pencereleme özelliklerini geliştiriyor. Masaüstü modunda, uygulama pencerelerinde küçük bir menü gösterecek küçük bir tutamaç bulunur. Bu menüde uygulamanın adı ve simgesinin yanı sıra pencereyi tam ekran, bölünmüş ekran veya serbest biçim modunda açmak için üç düğme bulunur.

Serbest biçim modunda uygulama, uygulamanın adını ve simgesini gösteren bir başlık çubuğuna, pencereleme modunu değiştirmek için menüyü açmak için bir açılır menüye, bir büyütme düğmesine ve bir kapatma düğmesine sahip olacak. Pencere serbestçe hareket ettirilebilir ve yeniden boyutlandırılabilir.

Pencerenin yeniden boyutlandırılırken görülmesini kolaylaştırmak için uygulamanın içeriği geçici olarak gizlenir. Bir uygulama tam ekrana geldiğinde, pencereyi hızlı bir şekilde serbest biçimli veya bölünmüş ekrana dönüştürmek için üstteki tutamaca dokunmak yerine sürükleyebilirsiniz.

VARSAYILAN CÜZDAN UYGULAMASI SEÇİLEBİLECEK

Android 15 ile kullanıcılar, akıllı telefonlarında yüklü olan cüzdan uygulamalar arasında istediğini varsayılan olarak belirleyebilecek.

KÜÇÜK DEĞİŞİKLİKLER

Android 15'te, telefonunuz bir bilgisayara bağlandığında USB modunu değiştirmek istiyorsanız artık parmak izi sensörünü veya diğer kilit ekranı güvenlik seçeneklerini kullanarak kimliğinizi doğrulamanız gerekiyor.

Ayarlar > Güvenlik ve gizlilik > Daha fazla güvenlik ve gizlilik seçeneğine giderseniz iki yeni güvenlik özelliği arasında geçiş yapabilirsiniz: "güvenlik bildirimleri" ve "şifreleme gerektir."

WEP, Wi-Fi için modern yöntemler kadar güvenli olmayan eski bir güvenlik protokolü. Android 15, Ayarlar > Ağ ve İnternet > İnternet > Ağ tercihleri bölümünde WEP kullanan ağlara olan bağlantıları devre dışı bırakmanıza olanak tanıyan bir geçiş yapacak.

ANDROID 15 NASIL YÜKLENİR?

Google Pixel akıllı telefon kullanıyorsanız, Android 15 beta 1 sürümünü hemen yükleyebilirsiniz. Diğer markaların telefonlarında ise güncelleme mevcut değil.

ANDROID 15 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Android 15, önceki sürümlerde olduğu gibi sonbahar döneminde piyasaya sürülecek. Google Android 14 işletim sistemini Ekim 2023'te çıkarmıştı.