Android 15 beta 1.2 güncellemesi çıktı! Büyük sorunlar giderildi

26 Nisan 2024 09:10 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 09:11

Teknoloji devi Google, Android 15 işletim sistemi için hazırlık sürecine devam ediyor. Mayıs ayında düzenlenecek Google I/O etkinliğiyle birlikte tüm özellikleriyle sahneye çıkacak yeni yazılım halihazırda beta süreci kapsamında test ediliyor.

Android 15'in ilk beta sürümü nisan ayının ortasında Google Pixel cihazlarla sınırlı olacak şekilde yayınlanmıştı. Kısmi ekran paylaşımı, uydu bağlantı desteği ve hassas bildirimler dahil olmak üzere birbirinden farklı özelliği mobile getiren güncelleme, iki hafta sonra yeni beta sürümüyle karşımıza çıktı.

ANDROID 15 1.2 BETA SÜRÜMÜ ÇIKTI

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan Android 15 beta 1.1 güncellemesi, NFC teknolojisiyle çalışan Dokun-Öde özelliğine yönelik, şikayet edilen bir sorunu çözüme kavuşturmuştu. Yeni Android beta 1.2 sürümünde de önemli hata düzeltmeleri kullanıcılara sunuldu:

Bazen uygulamaların donmasına ve "Uygulama Yanıt Vermiyor" mesajı görüntülemesine neden olan bir sorun düzeltildi.

Bazı durumlarda aşırı pil tüketimine neden olan sistem performansı sorunu düzeltildi.

Parmak izi eklemeye çalışırken sistem Ayarları uygulamasının çökmesine neden olan bir sorun düzeltildi.

Bazı durumlarda sistem geri hareketinin çalışmasını engelleyen bir sorun düzeltildi.

Ekranın tekrar tekrar titremesine neden olabilecek bir sorun düzeltildi.

SADECE PIXEL TELEFONLAR YÜKLEYEBİLİYOR

Android 15 beta 1.2 güncellemesi, Google tarafından hayata geçirilen "Android Beta for Pixel" programına kaydettirmiş olduğunuz Pixel akıllı telefonlara yüklenebiliyor. Android 15 ile uyumlu Google Pixel modelleri ise şöyle: