Android 15, telefon şarjında yepyeni bir dönemi başlatıyor

16 Nisan 2024 17:39 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 17:39

Google yıllardır var olan bir hizmetini daha kapatıyor

Google yıllardır var olan bir hizmetini daha kapatıyor

Kablosuz şarj teknolojisi yıllardır hayatımızda. Bizleri metrelik kablolara muhtaç olmaktan kurtaran bu özellik, Android 15 ile yeni bir boyuta evrilecek. Artık akıllı telefonlarımızı NFC (Yakın Alan İletişimi) altyapısıyla şarj etmek mümkün olacak.

NFC (YAKIN ALAN İLETİŞİMİ) TEKNOLOJİSİ NEDİR?

İki elektronik cihaz arasında 4 cm veya daha kısa bir mesafe üzerinden iletişim kurulmasını sağlayan bir iletişim protokolü olan NFC'yi genellikle kablosuz ödeme işlemi sırasında kullansak da aslında çok yaygın bir kullanım alanı var.

Yanınızda kart taşıma zorunluluğunu ortadan kaldıran mobil temassız ödeme özelliği, telefonunuzun NFC çipi sayesinde çalışır. Dijital ortamda banka müşterisi olurken kimlik kartınızı telefonunuza bu teknoloji sayesinde okutabilirsiniz. Ya da NFC kartları sayesinde, cihazınızdaki belirli görevleri otomatik gerçekleştirebilirsiniz.

NFC KABLOSUZ ŞARJ ÖZELLİĞİ YILLAR ÖNCE DUYURULDU

Bu teknoloji artık kablosuz şarj sırasında da kullanılmaya başlanacak. Bu konuda ilk adım Google'ın Android 15 işletim sisteminden geldi. Esasen NFC Kablosuz Şarj özelliği ilk olarak 2020 Mayıs ayında tanıtılmıştı. Peki bunun geleneksel kablosuz şarjdan ne farkı var?

NFC Kablosuz Şarj, "Qi kablosuz şarj" teknolojisine göre önemli ölçüde daha küçük antenlerle çalışabiliyor. Antenlerinin boyutu 1 cm'den küçük olabiliyor ve esnek, bükülebilir bir PCB içinde paketlenebiliyor. Böylece kulaklıklar, ekran kalemleri, akıllı saatler ve takip etiketleri gibi inanılmaz derecede küçük akıllı cihazlara sıkıştırılabiliyorlar.

Ayrıca sistemin bir diğer güzelliği, aynı antenin NFC ile veri aktarımı için de kullanılabilmesi olarak ön plana çıkıyor. Küçük ve düşük güçlü cihazların çoğu (örneğin izleme etiketleri gibi) temel veri aktarımları için zaten bir NFC çipi içeriyor. Dolayısıyla bunu hem iletişimi hem de şarjı yöneten tek bir antenle değiştirmek son derece mantıklı.

ŞİMDİYE KADAR HAYATIMIZA GİRMEMİŞTİ

Yaklaşık dört yıl önce duyurulmasına rağmen, NFC Kablosuz Şarj özelliği hayatımıza tam girememişti. Bunun başlıca nedeni, Android gibi büyük işletim sistemlerinin platform desteği sunmaması. Yaklaşan Android 15 güncellemesi, NFC Kablosuz Şarj desteği eklemeye hazırlanıyor ve bu durum, bir dizi NFC aksesuarının pazara girmesinin önünü açabilir.

Gelişmeyi duyuran Android Authority sitesi, özelliğin Android 15 beta 1 ile birlikte işletim sistemine eklendiğini belirtti. Ancak Android 15'in kararlı sürümüyle bütün kullanıcılara sunulması bekleniyor.