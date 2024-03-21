Ortalık karıştı: Apple - Epic Games davasına teknoloji devleri katıldı

21 Mart 2024 12:28 - Güncelleme : 21 Mart 2024 12:34

Meta'dan Facebook ve Instagram için sürpriz karar: Fiyatları düşürülüyor

Meta'dan Facebook ve Instagram için sürpriz karar: Fiyatları düşürülüyor

Birkaç teknoloji şirketi, Apple'ın App Store dışında yapılan iOS ödemeleri için ücret alma kararına karşı tavır alarak Epic Games'e katıldı. The Wall Street Journal'ın haberine göre Meta, Microsoft, X ve Match Group (Tinder'ın çatı şirketi) davayla ilgili bir ortak bildiri yayınladılar.

Öncelikle olanları kısaca hatırlayalım. Apple, Avrupa Birliği'nin Dijital Hizmetler Yasası (DMA) ve ABD'deki bir mahkeme kararı uyarınca iOS'ta üçüncü taraf ödeme sistemlerine izin vermek zorunda kaldı ve aynı zamanda (sadece AB'de geçerli) App Store alternatifi uygulama pazarlarına müsaade etmeye başladı.

APPLE'IN YÜZDE 27'LİK KOMİSYONU TEPKİ ÇEKTİ

Şirket normal şartlarda App Store'da gerçekleşen satın alımlarda yüzde 30'a varan komisyon alıyor. Ancak bu gelirin önemli bir kısmını kaybetmekten korkmuş olsa gerek, geliştiricilerden App Store dışındaki satın almalardan da yüzde 27'ye varan bir ücret talep edeceğini söyledi.

Bunun üzerine de büyük - küçük bütün geliştiriciler kelimenin tam anlamıyla Apple'a isyan bayrağını çektiler.

Epic Games bu ay, ABD'deki bölge mahkemesi yargıcı Yvonne Gonzalez Rogers'a, iki şirket arasındaki davada verdiği kararın bir parçası olarak 2021'de Apple'a karşı çıkardığı kalıcı tedbir kararını uygulamasını talep eden bir dilekçe sundu. Söz konusu karar, Apple'ı geliştiricilerin kullanıcıları alternatif ödeme sistemlerine yönlendirmesine izin vermeye zorluyordu.

"MAHKEME KARARININ RUHUNA UYGUN DEĞİL"

Yargıç Rogers'ın kararlarının çoğu Apple'ın lehineydi ve her iki şirket de ABD'nin yüksek mahkemesine itirazda bulunmuştu. Ancak mahkeme itirazları dinlemeyi reddetti ve bu sebeple Rogers'in kalıcı tedbir kararı geçerliliğini yitirmedi. Fakat buradaki temel sorun: Apple'ın istediği yüzde 27'lik komisyon.

Epic'in davasını destekleyen dört şirket, Apple'ın App Store dışı ödemelerden aldığı ücretin, önceki kuralları "fiilen yürürlükte bıraktığını" iddia ediyor ve yayınlanan bildiride "Apple Planı, ne mektupla ne de mahkeme kararının ruhuyla örtüşüyor." ifadesi kullanılıyor.

X (eski adıyla Twitter), yüzde 27'lik komisyonun geliştiricileri teşvik etmediğini belirtirken, Microsoft ise Apple'ın son politikasının kullanıcılara indirimli abonelik ve uygulama sunmalarını sınırladığını iddia etti. Match Group, Apple'ın kararının birçok geliştirici ve kullanıcıyı etkileyeceğini ve bunun mahkemenin tüketicilere fiyatlandırma konusunda rekabet sunma girişimini engellediğini savundu.