Apple, iPad Air 6 modelini 7 Mayıs 2024'te ilk kez gösterecek

26 Nisan 2024 18:58 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 19:04

Apple, teknoloji dünyasının merakla beklediği yeni ürünleri tanıtmak için "Let Loose" etkinliğini duyurdu. Bu etkinlikte özellikle iPad Air 6 modelinin tanıtılması bekleniyor. İşte etkinlik ve tanıtılacak ürünlerle ilgili detaylar...

Apple'ın "Let Loose" etkinliğinde yeni nesil iPad'ler ve Apple Pencil ürünlerinin tanıtılması bekleniyor.

Etkinlik logosundaki kalem görseli, yeni bir Apple Pencil'ın tanıtılacağını da belirtiyor.

Ayrıca, OLED ekranlı ve M3 işlemcili iPad'lerin de bu etkinlikte tanıtılması muhtemel. Etkinlik yoğun olarak iPad'lerin gösterimi ve ek cihazların tanıtımıyla geçecek.

"Let Loose" etkinliği, 7 Mayıs 2024 tarihinde Türkiye saati ile 17.00'de başlayacak.

Apple hayranları, yeni iPad Air 6 ve diğer ürünlerin tanıtımı için bu tarihi beklemeye başladı.