Apple Notlar için iOS 18 güncellemesiyle iki önemli fonksiyon geliyor

18 Nisan 2024 15:14 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 15:14

Gelişiyle gidişi bir oldu! Apple, çok beklenen iPhone uygulamasını yasakladı

Gelişiyle gidişi bir oldu! Apple, çok beklenen iPhone uygulamasını yasakladı

Apple Notlar uygulaması iOS 18 güncellemesiyle iki önemli özellik kazanacak. Kullanıcıların önemli notlarını dijital olarak kaydetmelerine imkan tanıyan bu uygulama, iPhone'un yeni sürümü yayınlandıktan sonra çok daha güçlü hale gelmiş olacak.

Apple, iOS 18 özellikleri yanı sıra önemli duyurular yapacağı Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı (WWDC) 2024 etkinliğini 10-14 Haziran tarihlerinde düzenlemeyi planlıyor. Etkinliğe iki aydan az bir zaman kaldığı için, her yıl olduğu gibi sızıntıların da ardı arkası kesilmiyor.

IOS 18 İLE APPLE NOTLAR'DA SES KAYDEDİLEBİLECEK

AppleInsider.com sitesinin haberine göre, iOS 18 işletim sistemi Apple Notlar uygulamasına "yerleşik ses kaydı" özelliğini kazandıracak. İsminden de anlaşılacağı üzere, kullanıcılar bu özellik sayesinde direkt olarak uygulamanın içinden sesli not oluşturabilecekler.

Bununla birlikte iPhone'da sesli not alma özelliği hiç yok değil. Fakat bunun için geliştirilen ayrı bir uygulama bulunuyor. Artık iOS 18 ile birlikte doğrudan Apple Notlar'a entegre edilecek. Bu sayede kullanıcılar daha hızlı ve pratik bir şekilde sesli not kaydedebilecek

Diğer tüm not türlerinde olduğu gibi, sesli notlar da iCloud senkronizasyonunu destekliyor olacak. Yani aynı Apple Kimliği hesabının açık olduğu tüm cihazlardan erişilebilecek.

'MATEMATİK NOTLARI' HAYATI KOLAYLAŞTIRACAK

Apple, "Matematik Notları" olarak bilinen başka bir yeni özellik üzerinde de çalışıyor. Özelliğin, şirketin Hesap Makinesi uygulamasıyla bağlantıyı güçlendirerek kullanıcıların Hesap Makinesi'ndeki bilgileri Notlar'a entegre etmesine olanak sağladığı söyleniyor.

Bu sayede örneğin matematik dersiyle ilgili bir not tutuyorsanız veya işlem yapıyorsanız, uygulamadan çıkmadan hesap makinesine ulaşıp ihtiyacınız olan hesaplamayı hızlıca yapabiliyor olacaksınız.

Öte yandan belirtmek gerekiyor ki, Apple Notlar için düşünülen tek yenilikler bunlar olmayabilir. Apple henüz sızdırılmayan başka özellikler de geliştiriyor olabilir. Her şey, 10 Haziran'da düzenlenecek olan WWDC24 etkinliğinde netlik kazanacak.