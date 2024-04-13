Apple, tartışılan MacBook özelliğini savundu

13 Nisan 2024 15:11 - Güncelleme : 13 Nisan 2024 15:15

Apple'ın rakipleri birinci sınıf dizüstü bilgisayarlarını standart olarak 16 GB RAM ile donatmaya başlarken şirket, 8 GB'ta ısrarcı olarak bellek miktarını artırma konusunda geride kaldı.

Apple yöneticileri, son röportajlarında, bu miktardaki birleşik RAM'in çeşitli görevleri gerçekleştirmek için uygun olduğunu belirterek teknoloji devinin kararını savundular.

Apple'ın donanım mühendisliğinden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Kate Bergeron ve şirketin Mac pazarlama ekibinden Evan Buyze, Çinli yayın IT Home ile bir röportaj yaptı. MacBook modelleri etrafında dönen çeşitli konular hakkında konuştular.

"8 GB RAM GÜNLÜK İŞLER İÇİN YETERLİ"

En yeni MacBook modellerinde, temel sürümler kullanıcıya yalnızca 8 GB birleşik RAM ve 256 GB yerleşik depolama alanı sağlıyor. Kullanıcıların büyük bir kısmının eleştirdiği ve yükseltilmesini istediği bu iki özellik, Buyze'ye göre son derece yeterli.

Buyze, 8 GB RAM miktarının internette gezinmek, hafif video ve fotoğraf düzenlemeleri yapmak ve dizi - film izlemek gibi günlük işler için yeterli olduğunu savundu.

APPLE YÖNETİCİLERİNİN İLK SAVUNMASI DEĞİL

Bununla birlikte şirket, bilgisayarlarına 8 GB RAM ekleme yönündeki ticari uygulamasını ilk kez savunmuyor. Daha önce Apple'ın dünya çapındaki ürün pazarlamasından sorumlu başkan yardımcısı Bob Borchers, 8 GB'lık birleşik belleğin diğer bilgisayarlardaki 16 GB'a eşit olduğunu iddia etmişti.

MACBOOK'LARA SONRADAN EKLEME YAPILAMIYOR

Çoğu dizüstü bilgisayar üreticisi, kullanıcılarına RAM miktarını artırabilecekleri ek slotlar sunarken Apple bu konuda da cimriliğini koruyor. MacBook modellerinde bellek veya depolama ekleme / çıkarma gibi işlemler gerçekleştirilemiyor.

Ayrıca RAM miktarını artırmak istediğinizde de ek ücret ödemek zorunda kalıyorsunuz. Apple'ın internet sitesinden alınan bilgiye göre, 8 GB ile 16 GB arasındaki fiyat farkı 8 bin TL.