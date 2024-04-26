Apple'a soğuk duş! iPhone son yılların en düşük seviyesinde

26 Nisan 2024 09:51 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 19:56

Apple'ın, kaç kişinin yeni bir iPhone modeline geçiş yaptığına ilişkin bilgi edinmemizi sağlayan "iPhone etkinleştirme" sayısına yönelik pazar payının düşüş eğiliminde olduğu ortaya çıktı.

Pazar araştırma şirketi Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) tarafından sağlanan verilerde, son dört çeyrekte iPhone aktivasyonlarının yüzde 33'e gerileyerek son yılların en düşük seviyesine ulaştığı bilgisine yer verildi.

ARTAN FİYATLAR, KULLANICILARI CAYDIRIYOR

Apple'daki bu düşüş, iPhone kullanıcılarının bir üst modele geçme konusunda istekli olmadığını gösteriyor. Yani tüketici talebinde ciddi bir azalma söz konusu. Teknoloji uzmanlarına göre bunun tek bir nedeni yok.

Verilerde Android akıllı telefon üreticilerinin, aktivasyon pazarında üçte iki oranında paylarının olduğu belirtiliyor. Yani Apple burada tek başına "savaşıyor" durumu söz konusu. Uzmanlara göre "Android cenahındaki" en büyük "silahlardan" biri uygun fiyatlı telefonlar olarak belirtiliyor.

Google'ın mobil işletim sistemiyle çalışan birçok cihaz, iPhone'larla kıyaslandığında oldukça uygun fiyatlı. Haliyle herkesin de iPhone düzeyinde bir premium akıllı telefon özelliklerine ihtiyacı olmadığından, Apple tarafındaki kitle biraz daha sınırlı kalıyor. Bu durum, Apple'ın aktivasyon pazarındaki payını düşüren etmenlerin başında geliyor.

"ÖZELLİK ARTIŞINDAKİ HIZ YAVAŞLADI"

CIRP araştırmacılarına göre akıllı telefonların fiyatları arttıkça dayanıklılıkları da arttı. Özelliklerin hızla artması da yavaşladı. Birçok akıllı telefon sahibinin yeni bir modele geçiş yapmak için beklemek istediğini belirten araştırmacılar, "Bu durum Apple satışlarını Android rakiplerine göre biraz daha fazla etkiliyor olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Pek çok kullanıcı iPhone 16'yı beklese de Apple'ın yaklaşmakta olan amiral gemisi serisine ilişkin çelişkili raporlar mevcut. Bazı analistler, yeni modellerin ilgi çekici özelliklerden yoksun olacağını, bunun da Apple'ın iPhone sevkiyatlarının tüm yıl boyunca yüzde 15 düşmesine neden olabileceğini tahmin ediyor.

Bununla birlikte, iPhone 16'nın daha büyük bir Neural Engine çipi sayesinde yapay zeka yeteneklerinin kullanılmasına olanak tanıyacağını, üretken yapay zeka özelliklerinin iOS 18'de yer aldığını ve bunun da satışları artırabileceğini belirten raporlar da var.